BASKET DI C, BATOSTA INTERNA CARPE DIEM: CASALASCO PASSA PER 91 A 61

OLGINATE – Al PalaRavasio di Olginate sabato pomeriggio è andata in scena la partita tra i padroni di casa della Carpe Diem Calolzio contro una delle compagini più forti del campionato, i cremonesi del Casalasco.

Dopo la bella e convincente prestazione di settimana scorsa contro Gussago dove la sconfitta era arrivata solo dopo l’overtime, i calolziesi erano chiamati a un’impresa per battere gli avversari e, invece, così non è stato. Una gara assolutamente a senso unico in favore degli ospiti. Fin dalle prime battute il match è stato incanalato sui binari di una netta sconfitta per la squadra di coach Ivano Perego che dopo soli 3 minuti di gioco era sotto 19 a 2. Inizio di gara shock che ha condizionato inevitabilmente l’andamento del match con i padroni di casa incapaci di rispondere allo strapotere fisico e tecnico degli avversari che non gli hanno lasciato scampo.

Il tabellone a fine incontro segnava un netto 91 a 61 in favore degli ospiti. Sconsolato a fine gara il commento del coach di Calolzio Ivano Perego: “sapevamo che loro erano uno squadrone costruito per il salto di categoria però noi ci abbiamo messo del nostro per non impensierirli. L’inizio disastroso ci ha tagliato le gambe e nel resto della gara non li abbiamo mai messi in difficoltà. Arbitraggio? Non mi è sembrato all’altezza della situazione, anche se non possiamo aggrapparci a questa scusa per spiegare una partita così brutta”.