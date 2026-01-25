BASKET, BATOSTA PER LA CARPE DIEM. 47-85 E LA VITTORIA VA A SERIANA

OLGINATE – Scivolata della Carpe Diem Calolzio che non riesce a dare continuità al proprio percorso e cade al PalaRavasio contro l’Elle Erre Seriana BK 75, con il punteggio netto di 47-85. La gara era cruciale, uno scontro diretto per avvicinare la zona centrale della classifica, ma fin dalle prime battute si sono viste nuvole nere in campo.

L’avvio estremamente contratto dei lecchesi ha permesso agli ospiti di prendere il controllo del ritmo e del punteggio. Al primo quarto gli appena 8 punti racimolati hanno condizionato mentalmente e tecnicamente Calolzio che non è riuscito a rientrare in partita.

Seriana ha confermato il valore del proprio roster, già evidenziato nel pre‑gara: Azzola, Planezio e Aristolao hanno guidato con esperienza e qualità, ben supportati da Tonsi, Ambrosio e Corti, capaci di incidere sia sul piano realizzativo sia su quello atletico. La Carpe Diem ha provato a reagire con orgoglio, ma le basse percentuali al tiro e le difficoltà nel trovare fluidità offensiva hanno reso impossibile riaprire il match.

Al termine della gara, coach Ivano Perego ha commentato con lucidità la prestazione dei suoi: “Se chiudiamo il primo quarto a 8 punti segnati e poi continuiamo a non segnare più, diventa difficile parlare di una partita, che non c’è mai stata”.

Una sconfitta pesante, che dovrà essere trasformata in occasione di crescita. Il lavoro settimanale, la concentrazione e la volontà di migliorare restano le chiavi per ritrovare compattezza sulla via della competitività.

Al Carpe Diem è necessario tornare in palestra con determinazione, impegno e coesione lo aiuteranno a riprendere il percorso intrapreso.