BASKET CALOLZIO: CONTRO MANERBIO UNA SFIDA DA NON SBAGLIARE

CALOLZIOCORTE – La prossima gara del campionato di Serie C di basket in programma sabato 7 marzo alle 17:30 metterà di fronte Carpe Diem a Manerbio. Sul parquet del PalaRavasio la squadra di coach Ronconi affronterà una squadra che occupa stabilmente i piani alti della classifica e determinata a consolidare la propria posizione in zona playoff.

Un avversario di assoluto valore, costruito con un roster profondo e di qualità, capace di abbinare talento ed esperienza, e guidato da un coach che conosce molto bene la categoria e sa come preparare partite di questo tipo. I bresciani dovranno fare a meno di Leone, playmaker squalificato per tre giornate, un’assenza importante negli equilibri offensivi. Tuttavia, la squadra ospite può contare su alternative di spessore e su un sistema di gioco rodato, che le ha permesso di raccogliere risultati importanti nel corso della stagione.

Questo match casalingo rappresenta un’occasione fondamentale per Calolzio riscattare la rocambolesca sconfitta di sabato scorso a Gorle. Le quattro gare che restano da qui alla fine del campionato, per Carpe Diem, valgono come finali: abbiamo bisogno di punti per evitare l’ultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione diretta e per dare un segnale forte in questo momento decisivo della stagione.

È stata una settimana complicata sotto il profilo fisico. Rusconi ha ripreso gradualmente ad allenarsi, ma si sono fermati Galli, alle prese con un problema alla caviglia, e Ciobotariov, anch’egli out per noie fisiche. Viganò ha dovuto fare i conti con i classici malanni di stagione, mentre Radaelli accusa fastidi alla schiena. Situazioni che inevitabilmente hanno limitato il lavoro in palestra, ma che non devono diventare un alibi.

RedSpo