BASKET CALOLZIO: DOMENICA LA DIFFICILE TRASFERTA A VIADANA

CALOLZIOCORTE – La Carpe Diem Calolziocorte è pronta a tornare in campo per una nuova e impegnativa trasferta: ad attenderla c’è Viadana, formazione solida, completa e costruita per competere ai vertici del campionato. Il loro record positivo parla chiaro e conferma la qualità di un gruppo che, soprattutto sul proprio campo, sa imporre ritmo e fisicità. L’appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio alle 18.

Gli esterni Seck e Galantini rappresentano due punti di riferimento offensivi: giocatori esplosivi, capaci di attaccare il ferro e creare vantaggi in uno contro uno. Sarà fondamentale limitarne le prime soluzioni e togliere loro ritmo. Grande attenzione anche al perimetro, dove Batalskyi e Cacciavillani possono accendersi rapidamente dalla lunga distanza: non si possono concedere tiri aperti né seconde opportunità generate da penetrazioni profonde.

Sotto canestro Viadana porta energia e atletismo con Dabangdata, Martelli e Pellegrini, giocatori che corrono il campo e attaccano il rimbalzo offensivo con continuità. Il controllo dell’area e dei possessi sarà uno dei temi chiave della partita.

In casa Carpe Diem c’è voglia di reagire e di ritrovare continuità. “Sappiamo che la classifica non ci soddisfa, ma vogliamo affrontare questa gara con l’atteggiamento giusto: intensità, attenzione ai dettagli e capacità di giocare insieme – precisa Christian Ronconi, coach Carpe Diem Calolziocorte – L’obiettivo è competere su ogni possesso e iniziare a costruire, già da questa sfida, un percorso di risalita”.