BASKET CALOLZIO: DURA LEZIONE CONTRO CASALASCO

CASALASCO (CR) – Serata complicata per la CarpeDiem Calolzio, che nella trasferta sul campo del Nuovo Basket Casalasco incassa una sconfitta netta per 91-50 al termine di una gara che ha visto i padroni di casa imporsi con grande continuità e intensità.

L’avvio è stato subito in salita: Casalasco ha imposto un ritmo altissimo sin dai primi possessi, costruendo un immediato parziale di 14-2 che ha indirizzato l’inerzia del match. Nonostante l’impatto iniziale, CarpeDiem ha avuto il merito di non disunirsi e di restare agganciata alla partita nei primi due quarti, provando a trovare soluzioni offensive più fluide e a contenere la fisicità degli avversari.

La difficoltà maggiore è arrivata nella gestione del loro giocatore più incisivo, Dimitrov, capace di colpire con continuità e di creare vantaggi in ogni zona del campo. La sua presenza ha rappresentato un fattore determinante, costringendo CarpeDiem a un grande dispendio di energie difensive. Dopo l’intervallo lungo, la squadra ha tentato di rientrare mentalmente e tecnicamente in partita, cercando di accorciare il divario e di ritrovare ordine nelle esecuzioni. Tuttavia, il parziale di 25-5 costruito da Casalasco nel terzo periodo ha chiuso definitivamente ogni margine di recupero, spegnendo le residue speranze di rientrare in gara.

Con l’esito ormai compromesso, l’ultimo quarto ha perso significato agonistico, diventando una frazione utile soprattutto per ruotare gli uomini e gestire le energie in vista dei prossimi impegni. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta Christian Ronconi, coach di Carpe Diem –. Abbiamo provato a restare in partita per i primi 20 minuti, poi abbiamo faticato a restare in gioco. Loro hanno imposto un ritmo che non siamo riusciti a pareggiare”.

La squadra ora guarda avanti con determinazione: all’orizzonte ci sono due sfide fondamentali per il prosieguo della stagione e per la lotta in classifica. Mercoledì CarpeDiem affronterà Cernusco, mentre sabato sarà la volta della gara contro Gorle. Due appuntamenti ravvicinati che diventano cruciali per ritrovare fiducia, identità e punti pesanti.

