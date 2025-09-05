BASKET CALOLZIO: PRIMA VITTORIA STAGIONALE CONTRO IL VILLASANTA

CALOLZIOCORTE – Carpe Diem Calolzio strappa la prima vittoria stagionale, proprio sul parquet che tre mesi fa ha sancito la vittoria della DR1. Ieri sera, giovedì, la squadra allenata da coach Ivano Perego ha infatti battuto il Villasanta per 79 a 70.

Molto combattive e strutturate entrambe le squadre che si sono affrontate in questo inizio di stagione. I brianzoli hanno arricchito la rosa con due elementi di categoria superiore e si apprestano a iniziare un buon campionato di DR1.

Reduce da due settimane di preparazione atletica intensa in vista del campionato di serie C, Calolzio ha accusato stanchezza sulle gambe soprattutto all’inizio. Nei primi tre quarti la squadra ha provato a fare il break con Villasanta brava a sfruttare gli errori avversari. Nell’ultimo quarto, invece, Calolzio è migliorata in fase difensiva riuscendo a prendere un buon vantaggio e vincendo la partita.

“Sono molto soddisfatto della prestazione – commenta Ivano Perego, coach della Carpe Diem Calolzio -. C’è sicuramente ancora tanto lavoro da fare, tanto da migliorare. Per fare una stagione positiva dovremo correre tanto, essere la squadra più brava a difendere. Dovremo sfruttare al massimo il nostro dinamismo dato dalla media dell’età molto bassa cercando in attacco di sfruttare al meglio sia i tiri dal perimetro sia le incursioni”.

VILLASANTA – CALOLZIO 70-79 (19-22, 17-17, 15-13, 19-27)

Galli 6, Arnaboldi 15, Bonfanti 10, Chobatariov 0, Colosimo 0, Del Barba 6, Gotti 9, Longhi 2, Parravicini 5, Radaelli 14, Rusconi 12.

