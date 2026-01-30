BASKET CALOLZIO: SABATO AL PALARAVASIO ARRIVA MANTOVA

CALOLZIOCORTE – La Carpe Diem Calolzio si prepara a un nuovo e delicato appuntamento di campionato in un momento che richiede lucidità, compattezza e grande senso di responsabilità. Sabato 31 gennaio alle 17:30 ospite al PalaRavasio sarà Mantova.

“Il weekend ci mette di fronte a Mantova, una formazione che, al di là dei risultati raccolti finora, resta una delle realtà più attrezzate del girone. Il valore del loro roster è indiscutibile: profondità, qualità individuali e un’identità tecnica chiara, elementi che rendono questa trasferta una delle più impegnative della stagione” precisa Ivano Perego, coach di Carpe Diem Calolzio.

Si arriva a questa sfida dopo la sconfitta di mercoledì a Busnago, una gara che ha lasciato in eredità non solo amarezza, ma anche la consapevolezza che il percorso non può prescindere da un salto di maturità collettivo. “È un momento complesso, lo sappiamo – dice il coach -. Le difficoltà non vanno nascoste né minimizzate: fanno parte del cammino di ogni squadra che vuole crescere davvero. Ed è proprio nei passaggi più tortuosi che si misura la capacità di restare uniti, di non perdere fiducia, di continuare a credere nel lavoro quotidiano. La priorità, ora più che mai, è non disunirci. Ritrovare compattezza, sostenerci nei momenti difficili, assumersi ognuno la propria parte di responsabilità. Non servono gesti straordinari, ma la somma di tante piccole cose fatte bene: attenzione, sacrificio, comunicazione, disponibilità reciproca. È da qui che può partire la svolta che tutti desideriamo”.

La partita contro Mantova rappresenta un banco di prova significativo, ma anche un’opportunità. Un’occasione per dimostrare che questa squadra ha ancora molto da dire, che sa reagire, che sa trasformare le difficoltà in energia positiva. Bisognerà scendere in campo con rispetto per l’avversario, ma con la determinazione di chi vuole rimettersi in carreggiata e ritrovare la propria identità.