DESIO (MB) – Cantù festeggia una vittoria importante davanti al proprio pubblico, superando Reggio Emilia per 83-78 in una sfida intensa valida per la seconda giornata della Serie A di basket.
Dopo il durissimo -40 subito a Trento nell’esordio stagionale, la squadra brianzola sfodera una prestazione grintosa e determinata che le permette di conquistare i primi due punti nel massimo campionato, confermando la risposta positiva del gruppo…
BASKET. CANTÙ SI RIFÀ: BATTE REGGIO IN RIMONTA 83-78. BORTOLANI NE FA 17
