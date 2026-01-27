BASKET, CARPE DIEM CALOLZIO: A BUSNAGO PER IL RISCATTO

CALOLZIOCORTE – Dopo la brusca frenata di sabato contro Seriana, Calolzio avrà subito la possibilità di rifarsi. Mercoledì 28 gennaio infatti è previsto un turno infrasettimanale alle 21 sul parquet del fanalino di coda Busnago staccato di sole 2 lunghezze dalla compagine lecchese.

Questo si preannuncia come uno scontro diretto da vincere a tutti i costi per portare a casa i 2 punti e tornare a mettere fieno in cascina per il rush finale. Anche per i monzesi la gara ha un peso specifico rilevante sia perché aggancerebbero proprio Carpe Diem, Gorle e Cernusco a quota 10 punti in graduatoria sia perché arrivano, come Calolzio, da una pesante sconfitta patita nel fine settimana.

Ivano Perego, coach dei lecchesi, presenta il match: “Questa gara non sarà decisiva per la corsa salvezza perché mancano ancora tante partite alla fine della stagione ma sicuramente avrà un peso importantissimo“. Perego continua analizzando lucidamente cosa non è andato nell’ultima partita: “Più che agli avversari dovremo pensare a noi e a quello che non ha funzionato sabato per cercare di non ripetere una prestazione difficilmente commentabile come quella contro Seriana”.