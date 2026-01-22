BASKET, CARPE DIEM CALOLZIO: ARRIVA LA SERIANA AL PALARAVASIO

CALOLZIOCORTE – Dopo la netta vittoria dello scorso fine settimana contro Verolanuova, la Carpe Diem Calolziocorte si appresta ad affrontare un altro scontro diretto sempre tra le mura amiche. Sabato 24 gennaio alle 17:30 al PalaRavasio arriverà Seriana.

Sarà un’altra super sfida da affrontare con la massima concentrazione per centrare la seconda vittoria di fila e incamerare altri due punti che consentirebbero a Calolzio di raggiungere in classifica proprio i bergamaschi attualmente a quota 12 insieme a Verolanuova e Pisogne.

“Analizzando il roster avversario è difficile spiegare come mai si trovino invischiati nella zona play out dato che tra le loro fila annoverano giocatori come Azzola, Planezio e Aristolao che si integrano perfettamente con altri validi atleti come Tonsi, Ambrosio e Corti in grado di dare un valido apporto sia dal punto di vista realizzativo sia dal punto di vista atletico”, afferma Ivano Perego coach di Carpe Diem.

A differenza della gara d’andata, persa nettamente in trasferta, in questo match Calolzio dovrà riuscire a limitare le giocate avversarie, cercando rapidi fraseggi e alte percentuali al tiro. Solo con il duro lavoro settimanale e proseguendo su questa strada il team lecchese riuscirà a togliersi delle belle soddisfazioni.

RedSpo