BASKET: CARPE DIEM CALOLZIO CERCA IL RISCATTO CONTRO CERNUSCO

CALOLZIOCORTE – Dopo la sconfitta patita nel fine settimana al PalaRavasio contro la forte compagine di Casalasco, la Carpe Diem Calolziocorte avrà subito la possibilità di riscattarsi nel turno infrasettimanale sul parquet di Cernusco mercoledì 19 alle 21.15.

I prossimi avversari sono una squadra molto giovane formata prevalentemente da tanti under 19 che partecipano al campionato eccellenza e grazie all’età media molto bassa hanno come caratteristiche principali quelle atletiche e fisiche. Corsa, rapidità e resistenza sono proprio il fiore all’occhiello di Cernusco. Tendono a tenere alto il ritmo della gara e non hanno paura a prendersi i tiri nei primi secondi dell’azione a differenza di tante altre squadre che hanno nella manovra il loro punto di forza.

“Dovremo essere bravi a non snaturare il nostro gioco pur controllando il ritmo per evitare che giochino il loro basket” afferma Ivano Perego, coach di Carpe Diem.

Calolzio ha il compito di rifarsi dopo la brutta prova di sabato andando sul campo dei rivali con un solo obiettivo, portare a casa la vittoria per prendersi quei due punti che tanto bene possono fare sia al morale sia alla classifica.

RedSpo