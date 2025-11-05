BASKET CARPE DIEM CALOLZIO, LE GIOVANILI DANNO BUONE PROVE

CALOLZIOCORTE – Tre partite, tre categorie, tre storie diverse per le squadre giovanili di Carpe Diem Calolzio, impegnate nel fine settimana tra derby, trasferte e prime soddisfazioni stagionali. Ecco il bilancio.

Under 15 Silver – Sconfitta a Bonate, ma segnali di crescita

Il quintetto calolziese cede 86-51 sul campo del Bonate, al termine di una gara giocata con buona intensità per circa 30 minuti. Dopo un avvio equilibrato, Carpe Diem resta in scia fino al 47-43, ma subisce un parziale di 11-0 che chiude il terzo quarto sul 58-43. Nell’ultima frazione, la rotazione corta e l’uscita di Williams per affaticamento pesano sul rendimento, con Bonate che dilaga 27-8. Da segnalare la bassa percentuale ai tiri liberi (2/12) nei momenti chiave. Nonostante l’inizio di stagione sfortunato, la squadra mostra voglia di migliorare e spirito positivo.

Parziali: 1Q 20-14 | 2Q 47-43 | 3Q 58-43 | 4Q 86-51

Convocati: Antozzi, Baggioli, Comi, De Maria, Losa, Rodriguez, Williams, Magni, Houagbe Elliot

Under 17 – Vittoria travolgente contro Aurora San Francesco

Prima vittoria stagionale e referto rosa per la formazione Under 17 di coach Tocalli, che domina l’Aurora San Francesco di Lecco con un netto 99-25. Partita senza storia, con Carpe Diem sempre in controllo e tutti i convocati protagonisti con intensità e impegno. Il divario tecnico e fisico è apparso evidente fin dai primi minuti. Prossimo appuntamento domenica a Sondrio per l’ultima giornata di andata.

Parziali: 1Q 28-6 | 2Q 54-12 | 3Q 82-17 | Finale 99-25

Convocati: Brusadelli, Marino, Lodigiani, Sirocchi, Longhi, Defendi, Leporin, Sajeva, Tandardini, Pirito, Padovese

DR4 – Sconfitta esterna contro Rovinata, ma buona prova

Nel campionato DR4, Carpe Diem lotta ma si arrende 56-49 alla Polisportiva Rovinata. I padroni di casa mantengono il vantaggio per tutta la gara (13-8, 32-21, 47-31), ma il quintetto guidato dal tecnico-giocatore Andrea Galluccio non molla e si riavvicina nel finale. Partita intensa, giocata davanti a un pubblico caloroso. Nonostante la sconfitta, Galluccio si dice soddisfatto della prova del gruppo. Prossimo match giovedì 6 novembre contro CG Valmadrera, alle 21 alla palestra di via Lavello.

Parziali: 1Q 13-8 | 2Q 32-21 | 3Q 47-31 | Finale 56-49

Roster: Andreozzi 4, Bonanomi 12, Bouhuis 2, Carissimi 14, Colombo 5, Falzetta, Galluccio 7, Lascari 3, Piazzoni 2, Marino