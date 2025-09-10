BASKET CARPE DIEM CALOLZIO: POSITIVO IL PRIMO RITIRO A SONDALO

SONDALO (SO) – Si conclude positivamente il primo ritiro della Carpe Diem Calolzio svoltosi nella località di Sondalo, in Valtellina. La due giorni è servita sia per consolidare il gruppo sia a livello atletico per aumentare i giri del motore dei ragazzi facendo particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni, alla mobilità articolare e alla resistenza di base.

Le giornate si sono sviluppate su doppie sedute di allenamento, al mattino su aspetti funzionali come core stability, esercizi propriocettivi e circuiti aerobici a bassa intensità mentre nel pomeriggio il ritmo è aumentato con cambi di direzione e transizioni ed esercizi di rapidità.

“Il gruppo squadra si è dimostrato molto disponibile e con grande voglia di mettersi in gioco. Questo spirito è fondamentale per costruire basi solide per preparare il lavoro tecnico-tattico in previsione del campionato. Chiudiamo il ritiro con buone sensazioni, da qui ripartiamo per costruire la nostra stagione con gambe forti e testa pronta” chiosa Cristian Ronconi, assistente e preparatore del gruppo.

A queste parole fa eco coach Ivano Perego che oltre a ringraziare la società per l’opportunità, analizza positivamente il ritiro: “La strada intrapresa dal 22 agosto è quella giusta e potrà portarci delle soddisfazioni. Durante il campionato potranno esserci momenti difficili, ma dovremo essere bravi a non perdere la fiducia in ciò che stiamo facendo superando tutti insieme gli ostacoli”.

Atteso l’esordio casalingo della prossima settimana previsto sabato 13 settembre contro il Gorle e, nel week end successivo, nuovo importante test al torneo di Cermenate contro Vengono, Rondinella Sesto e i padroni di casa. Bisognerà attendere il 27 settembre per la prima giornata di campionato in trasferta contro il Mazzano.

RedSpo