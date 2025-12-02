BASKET CARPE DIEM CALOLZIO, PRIMO SUCCESSO PER LA DR4

CALOLZIOCORTE – È stato un weekend ricco di emozioni per le squadre del Carpe Diem Calolziocorte, impegnate nei rispettivi campionati giovanili e senior. Vittorie di carattere, sconfitte che lasciano comunque segnali positivi e la gioia del primo successo stagionale in Serie DR4: un mosaico di partite che raccontano la crescita di un movimento cestistico sempre più vivo.

Under 13 – Vittoria in rimonta

Gli Under 13 di coach Giancarlo Crippa hanno centrato un’importante vittoria esterna contro Costa, imponendosi 54-51 al termine di una gara combattuta e a tratti altalenante. Dopo un primo quarto brillante, chiuso avanti grazie ai contropiedi, i calolziesi hanno subito la rimonta dei padroni di casa che hanno riportato il punteggio in equilibrio all’intervallo. Nel secondo tempo Costa ha provato la fuga, arrivando a +7, ma la reazione del Carpe Diem è stata veemente: fisicità, intensità e coraggio hanno ribaltato la partita, regalando ai ragazzi un successo che ha acceso l’entusiasmo di tutto il gruppo.

Under 15 – Sconfitta che fa crescere

Partita spettacolare quella dell’Under 15, che ha ceduto solo nel finale all’Isola (70-63). Sempre avanti nel punteggio, con un massimo vantaggio di 11 punti, i ragazzi di coach Crippa hanno visto gli avversari rimontare fino al sorpasso negli ultimi minuti. Qualche errore dettato dalla stanchezza e la gestione dei falli hanno pesato, ma la prestazione resta la migliore della stagione. Con il rientro degli infortunati e degli ammalati, la squadra mostra segnali di crescita importanti in vista della seconda fase, dove ci saranno avversari più alla portata e la possibilità di centrare la prima vittoria stagionale.

Under 15 Femminile – Buoni segnali contro Carugate

Le ragazze di coach Chiara Consonni hanno lottato con grinta contro Carugate, uscendo sconfitte 52-47 ma con la consapevolezza di aver giocato una buona partita. Nei primi due quarti la squadra ha mostrato solidità difensiva e buone soluzioni offensive, ma un parziale di 9-0 a inizio terzo quarto ha complicato la rimonta. Nonostante gli errori sotto canestro, la prestazione ha confermato i progressi del gruppo.

La coach ha sottolineato l’intensità e l’aggressività difensiva, invitando le ragazze a continuare su questa strada in vista della prossima sfida.

Under 17 – Sconfitta contro la capolista

Sul campo della prima della classe, Pescate, l’Under 17 di coach Chicco Tocalli ha ceduto 67-54. Una sconfitta che lascia comunque buone sensazioni: la difesa schierata ha funzionato, ma le troppe palle perse (ben 24) hanno regalato canestri facili agli avversari, condizionando il risultato.

Tocalli ha evidenziato la qualità delle scelte offensive e la solidità difensiva, sottolineando come la squadra sia sulla strada giusta nonostante la battuta d’arresto.

Serie DR4 – Primo foglio rosa

La grande festa del weekend è arrivata dalla Serie DR4, con il Carpe Diem che ha conquistato il primo successo stagionale battendo Tavernerio 55-45. Alla palestra del Lavello i ragazzi di coach Andrea Galluccio hanno imposto da subito il loro ritmo, costruendo un vantaggio gestito con maturità fino alla sirena. È stata una vittoria di squadra, fatta di concentrazione, intensità e spirito collettivo, che ha regalato finalmente il tanto atteso foglio rosa e due punti fondamentali per la classifica. Un successo che ridà fiducia e nuova energia a un gruppo che ha dimostrato di saper lottare e crescere insieme.