BASKET: CARPE DIEM CALOLZIO SCALDA I MOTORI PER GORGONZOLA

CALOLZIOCORTE – Dopo l’immeritata sconfitta patita sabato contro la capolista Bottanuco, per Carpe Diem Calolziocorte la cocente delusione sembra ormai messa alle spalle. Domenica 14 alle 17.30 sarà tempo di tornare sul parquet per affrontare una nuova sfida: questa volta Carpe Diem farà visita a Gorgonzola, reduce dalla netta vittoria contro Seriana che ha permesso di confermarsi quarta forza del campionato.

I milanesi sono una squadra di tutto rispetto, hanno giocatori molto temibili. La probabile assenza dei fratelli Foresti, per infortunio, non ridimensiona una squadra che nel suo roster annovera giocatori di livello come l’ex di turno Casati, il play Panaccione e l’ala grande Rosettani.

Oltre ai titolari possono contare su una panchina lunga e ben fornita, dato che i ragazzi che subentrano portano energia a tutta la squadra.

Ivano Perego, coach di Calolzio, analizza la prossima partita: “Andiamo a Gorgonzola con la voglia di recuperare i 2 punti che ci sono scappati sabato scorso. Arriviamo da una settimana un po’ travagliata dove, oltre a Chillon, non abbiamo potuto avere Colosimo, colpito da influenza”.

I lecchesi sicuramente non andranno in terra meneghina per fare una scampagnata, ma col coltello tra i denti daranno vita a una battaglia sportiva, consapevoli delle loro qualità e della crescita che stanno mostrando in palestra partita dopo partita.

RedSpo