BASKET: CARPE DIEM CALOLZIO SCALDA I MOTORI PER LA SFIDA CON VIADANA

CALOLZIOCORTE – Si avvicina il weekend e il clima partita inizia a farsi sentire. Sabato sul parquet di Olginate si disputerà la sfida tra i padroni di casa della Carpe Diem Calolzio e Viadana.

I mantovani sono una squadra fisica, che fanno dell’atletismo e della corsa le doti principali. Il loro leader è sicuramente la guardia Cacciavillani, che è il punto di riferimento offensivo della squadra. Si tratta di un giocatore navigato, non di un ragazzino alle prime armi. Dall’alto dei suoi 35 anni può vantare grande esperienza da mettere a disposizione dei suoi compagni, è quindi in grado di gestire al meglio alcune delicate situazioni che possono sorgere nell’arco di una partita.

Sicuramente i virgiliani si presenteranno sulle rive dell’Adda per dare del filo da torcere ai calolziesi e non per fare la classica gita fuori porta. Il loro obiettivo sarà quello di continuare il trend positivo dopo la vittoria di settimana scorsa ottenuta contro Cernusco.

Per quanto riguarda la Carpe Diem invece, alla ripresa degli allenamenti coach Ivano Perego ha voluto complimentarsi con tutti i ragazzi per la bella partita di domenica scorsa a Mantova perché nonostante la sconfitta, hanno offerto una prova collettiva non banale. Ha sottolineato dentro lo spogliatoio le prestazioni dei singoli. Queste parole devono essere di stimolo e di esempio per tutto il gruppo al fine di migliorare sempre.

Sabato sul parquet di casa Calolzio dovrà provare ad interpretare nuovamente la partita di carattere messa in mostra lo scorso fine settimana cercando di limitare al minimo gli errori per poter portare a casa due punti fondamentali per muovere ancora la classifica.

RedSpo