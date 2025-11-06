BASKET: CARPE DIEM CALOLZIO SFIDA IL TABÙ TRASFERTA CONTRO GUSSAGO

CALOLZIOCORTE – Dopo la bella vittoria dello scorso fine settimana contro Viadana, è già tempo di tornare in campo. Questa volta il calendario porterà la Carpe Diem Calolzio in terra bresciana e più precisamente a Gussago. Questa squadra da anni affronta il campionato di serie C ed è formata da un gruppo di giocatori molto esperti per la categoria. Le maggiori rotazioni avvengono tra gli 8 giocatori principali. In questo match scenderanno in campo molto decisi fin dalle prime battute con la voglia di riscattare il passo falso di settimana scorsa contro Cernusco.

I calolziesi invece, sulle ali dell’entusiasmo, vorranno dare continuità alla vittoria appena conquistata e proveranno a sfatare il tabù trasferta per portare a casa i primi due punti dalla terra nemica.

Dopo gli ultimi risultati la classifica è molto corta e ogni sfida deve essere l’occasione per muoverla e mettere fieno in cascina.

I primi giorni della settimana stanno tenendo col fiato sospeso Ivano Perego, coach di Carpe Diem, perché la caviglia di Radaelli ha subito un infortunio e questa è sicuramente una nota negativa. Giorno per giorno si sta monitorando la situazione del ragazzo ma si proverà a recuperarlo fino all’ultimo per averlo sul parquet.

RedSpo