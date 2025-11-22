BASKET: CARPE DIEM CALOLZIO SI PREPARA A SFIDARE LA CONCORRENTE GORLE

CALOLZIOCORTE – Appena archiviato il turno infrasettimanale, per la Carpe Diem Calolzio è già tempo di tornare in palestra a sudare in vista del prossimo incontro. Dopo la sfida di mercoledì sera, che ha regalato la prima vittoria in trasferta sul campo di Cernusco, Calolzio ha iniziato la preparazione alla partita che sabato alle 17 li vedrà opposti a Gorle al PalaRavasio.

I due punti conquistati hanno smosso la classifica consentendo di staccare il fanalino di coda Busnago e alzato sensibilmente il morale dei ragazzi di coach Ivano Perego. I bergamaschi, reduci dalla sconfitta interna con Gussago e raggiunti in classifica proprio da Carpe Diem, sono una squadra abituata a fare la serie C e a giocare partite di un certo livello. Hanno nel trio Deleidi, Adami e Dadda il loro punto di forza. Il roster costruito durante il mercato precampionato rappresenta un giusto mix tra esperienza ed esplosività. La squadra lecchese dovrà essere brava a difendere senza snaturare il proprio gioco e mettendo tanta intensità limitando i giocatori avversari e sbagliare il meno possibile al tiro.

La cattiveria sportiva messa in campo mercoledì è stata la chiave per strappare la vittoria e coach Ivano Perego si augura di vedere nuovamente questo atteggiamento da parte dei suoi.

In attacco Carpe Diem dovrà muovere velocemente la palla senza abusare del palleggio e trovare il compagno libero per creare un vantaggio e concretizzarlo con tiri aperti.

Essendo una sfida contro una diretta concorrente, attualmente a pari punti, anche questa partita è fondamentale per muovere ulteriormente la classifica.

RedSpo