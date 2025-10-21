BASKET CARPE DIEM CALOLZIO, STASERA BUSNAGO: COACH PEREGO SUONA LA CARICA

CALOLZIOCORTE – In attesa del turno infrasettimanale in programma questa sera, mercoledì 22 ottobre alle 21, al palazzetto di Olginate, il coach di Carpe Diem Calolzio Ivano Perego presenta la partita contro Busnago. “Loro sono una squadra esperta con giocatori che sono ormai veterani avendo già calcato i campi di questa categoria. Se lasciati giocare al loro ritmo possono farci veramente male essendo un ottimo team”. Queste le parole sulla squadra avversaria. “Dal canto nostro – prosegue Perego – possiamo metterli in difficoltà se impostiamo la gara sul pressing e mettendo la sfida sulla corsa. Avrò bisogno di tutti i ragazzi, ognuno deve capire l’importanza del ruolo che ricopre all’interno del gruppo per apportare il proprio contributo e con ogni singola giocata mettere il proprio mattoncino”.

“I giocatori più esperti dovranno essere in grado di dimostrare il perché li ho voluti in squadra e dovranno essere capaci, con l’esempio sul parquet, di trascinare i più giovani, che al tempo stesso dovranno offrire tutto il dinamismo che hanno”. Infine il coach chiosa analizzando l’attuale situazione: “Noi, in questo momento di difficoltà a livello di classifica, dobbiamo capire che solo lavorando costantemente e rimanendo uniti possiamo dare la svolta a questo campionato, e quindi solo con una grande prestazione corale possiamo provare a fare i primi punti”.

RedSpo