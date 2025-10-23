BASKET: CARPE DIEM CALOLZIO VINCE DI MISURA CONTRO BUSNAGO

CALOLZIOCORTE – Al quinto tentativo arriva il primo meritato successo nella regular season per la Carpe Diem Calolzio, brava a spuntarla nel match infrasettimanale contro Busnago disputato nel palazzetto di Olginate. Il punteggio finale recita 63 a 60 per i padroni di casa.

Con questi primi 2 punti la squadra di coach Ivano Perego inizia a muovere la classifica e a mettere i primi mattoncini.

Il duro lavoro settimanale e le parole del coach sono servite da stimolo per i ragazzi scesi sul parquet, infatti la partita è stata fin da subito incanalata sui binari giusti. La squadra calolziese ha condotto la gara dall’inizio alla fine mettendo in campo un’intensità difensiva mai vista fino ad ora in questo campionato.

Anche in attacco la situazione è stata analoga trovando canestri facili in contropiede che hanno permesso di andare al riposo lungo sul +11.

Il terzo quarto vive una fase di stallo, con le due compagini che pur ribattendo colpo su colpo non si fanno male: i padroni di casa infatti non assestano il colpo del ko, mentre gli ospiti non hanno lo sprint giusto per rientrare pienamente in partita e rendere infuocata l’ultima frazione di gioco, così Calolzio a 10 minuti dalla fine è in vantaggio di 12 punti. Nell’ultimo periodo Busnago schiera in difesa la zona e questo sistema sembra premiarli, infatti Calolzio fatica a trovare la via del canestro e si disunisce anche in difesa permettendo così agli ospiti di rientrare.

Basta però un time out e la situazione si ristabilisce, bravo Perego a toccare le corde giuste e a ridare tranquillità ai ragazzi. Unica nota negativa della serata l’infortunio a Rusconi dopo solo 2 minuti che era in campo, si spera che non sia nulla di grave.

Per il commento del match, coach Ivano Perego lascia spazio al suo vice Christian Ronconi: “se lo merita per tutto il supporto e la fiducia che mi ha dato in questo mese non facile”.

“È stata una vittoria sofferta, meritata e fondamentale. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, combattuta punto a punto fino all’ultimo secondo, e siamo stati bravi a rimanere lucidi nei momenti decisivi. I ragazzi hanno dimostrato carattere, determinazione e voglia di portare a casa il risultato” analizza Ronconi. “Finalmente abbiamo centrato il nostro primo obiettivo in campionato, ma questo è solo l’inizio: dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e voglia di fare bene” chiosa il vice.

RedSpo