BASKET CARPE DIEM, ‘UNDER’ DI SUCCESSO: TRE VITTORIE IMPORTANTI

CALOLZIOCORTE – Fine settimana ricco di emozioni per il settore giovanile della Carpe Diem Calolzio, protagonista di un turno che ha messo in luce carattere, crescita e identità. L’Under 17 firma il colpo più pesante espugnando il PalaMontello di Robbiate con una prova solida e di grande maturità, mantenendo vive le ambizioni di vertice in vista dello scontro diretto con la capolista. Giornata complicata invece per l’Under 15 femminile, costretta a cedere alla fisicità del Basket Robbiano in una sfida senza storia ma utile per accumulare esperienza.

Sorrisi e applausi arrivano dall’Under 15 maschile, che domina il derby contro Robbiano con un avvio travolgente e una prestazione corale di alto livello. A completare il quadro, l’Under 13 conquista un successo meritato a Tirano, confermando i progressi delle ultime settimane e mostrando una solidità sempre più evidente.

Under 17

Importante successo in trasferta per la Carpe Diem di coach Federico Tocalli: l’Under 17 espugna il PalaMontello di Robbiate imponendosi per 62-71 (18-21, 30-39, 51-60), nel match valido per la sesta giornata di andata. Una partita intensa e combattuta, con il quintetto calolziese capace di rispondere con grande spirito di squadra alla fisicità e all’aggressività di Robbiate, caratteristiche che hanno creato non poche difficoltà ai ragazzi di coach Tocalli. “È stata una partita combattuta per tutti i 40 minuti, anche se siamo stati sempre avanti nel punteggio – ha commentato il tecnico – . Nel secondo tempo abbiamo raggiunto due volte il +12, ma invece di chiudere definitivamente la gara ci siamo fatti recuperare 6-7 punti. Nel finale, però, abbiamo gestito bene il vantaggio. Ora testa alla prossima partita: affronteremo la capolista, ancora imbattuta, nell’ultima giornata del girone di andata. Se vogliamo tenere viva la possibilità di arrivare primi nel girone, dobbiamo assolutamente vincere. Dovremo lavorare bene in settimana ed essere concentrati per tutti i 40 minuti”.

Il girone di andata per la Carpe Diem si concluderà domenica 22 febbraio, quando il calendario propone la sfida interna contro Cesano Seveso alle 10.30.

Convocati: Brusadelli, Marino, Lodigiani, Sirocchi, Longhi, Defendi, Sala, Canavesi, Balossi, Sajeva, Burini, Padovese.

Under 15 Femminile

Quarta giornata di ritorno del campionato Under 15 femminile, con la Carpe Diem di coach Chiara Consonni che nulla può sul campo del Basket Robbiano, con le locali che conquistando i due punti, vincendo il match 81-26 (16-4, 35-14, 67-21). In questi casi si fanno i complimenti al quintetto vincente.

Il coach analizza così la sfida: “Abbiamo affrontato una squadra molto fisica ed aggressiva. Le avversarie hanno imposto fin da subito ritmo e intensità, mettendoci in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico. Le numerose assenze hanno certamente pesato nelle rotazioni e nelle energie, con Calolzio che ha giocato di cuore. Testa alta e avanti tutta. Subito in palestra per lavorare duro per farci trovare pronte alla prossima sfida”.

Prossima sfida, sabato 21 alle 15.30 a Carugate.

Convocate: Putzu (cap), Morello, Lesha, Panzeri, Dell’Orto, Carbonara, Fumagalli, Bertoldini.

Under 15 Maschile

Un forte plauso ai ragazzi di coach Giancarlo Crippa, con l’Under 15 che archivia la pratica del Robbiano nel match valido per la penultima giornata di andata. Risultato finale 58-41 (18-4, 32-11, 49-20) con Carpe Diem sempre sul pezzo, con il quintetto di casa partito forte, trovando subito un gap importante. Buona prova di tutti.

Soddisfatto il coach: “Partita mai in discussione con Calolzio sempre avanti sfiorando anche i trenta punti di vantaggio. Nell’ultimo quarto, a partita ormai sentenziata, abbiamo controllato la partita. Ottimo approccio dei ragazzi che, con una bella partenza hanno, di fatto, spaccato la partita nei primi venti minuti”.

Domenica 22 febbraio si concluderà il girone di andata con Calolzio di scena a Usmate, alle 11.30.

Convocati: Antozzi, Baggioli, De Maria, Figini, Losa, Magni, Mattarel, Houagbe E. E., Tarca, Oliveiro, Rodriguez, Williams.

Under 13

Il Carpe Diem conquista il secondo successo stagionale contro Tirano. Nella gara d’andata il quintetto guidato da coach Giancarlo Crippa si era imposto con un divario di quaranta punti, ma era consapevole che nel match di ritorno avrebbe trovato una squadra decisamente più motivata. Calolzio si fa rispettare anche in trasferta, vincendo con merito l’incontro valido per la seconda giornata di ritorno del campionato Under 13 con il punteggio di 39-63 (4-16, 16-29, 34-42).

Dopo un avvio equilibrato, gli ospiti cambiano marcia già nel primo quarto, costruendo un vantaggio importante grazie a una buona intensità difensiva e a soluzioni efficaci in contropiede. La gara si mantiene molto fisica e i padroni di casa provano a rientrare nel finale del terzo periodo, accorciando le distanze. Nell’ultimo quarto, però, Carpe Diem piazza un parziale decisivo che chiude definitivamente i conti.

Coach Giancarlo Crippa si complimenta con i suoi ragazzi: “Una buona prestazione da parte di tutti. La partenza è stata equilibrata, ma siamo riusciti a creare un margine significativo già nel primo quarto. La partita è stata intensa e Tirano è tornata a farsi sotto verso la fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato un break importante che ci ha permesso di gestire il vantaggio. Complessivamente una prova positiva, con il contributo di tutti”.

Convocati: Semeraro, De Togni, Alborghetti, Passoni, Grassi, Losa, Mungo (cap.), Rossato, Papadia, Demaria.