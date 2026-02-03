BASKET, CHRISTIAN RONCONI NUOVO COACH DELLA CARPE DIEM CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – In casa Carpe Diem si apre un nuovo capitolo: Christian Ronconi, 53 anni, docente di Scienze Motorie e grande appassionato di lettura, viaggi e pickleball, assume la guida della Prima Squadra di Serie C. Una scelta che nasce dall’interno, nel segno della continuità e della fiducia reciproca.

Il passaggio di consegne è arrivato all’improvviso, dopo le dimissioni di Ivano Perego per motivi professionali. Una situazione inattesa, che Ronconi ha affrontato senza esitazioni. “È stata una sfida improvvisa . racconta . Conosco bene il gruppo e il momento difficile in cui ci troviamo. Prendere in mano la squadra significa assumersi una responsabilità totale, ma l’ho fatto con determinazione e con la voglia di aiutare subito i ragazzi a rialzarsi”. Il legame con Perego, con cui ha condiviso un anno e mezzo di lavoro, è un punto fermo del suo approccio. “L’esperienza con Ivano è stata fondamentale. Mi ha trasmesso metodo, equilibrio e una visione chiara del lavoro quotidiano. La promozione dalla Serie D alla Serie C è stata il risultato di un percorso condiviso. La continuità sarà totale: non voglio stravolgere ciò che ha funzionato, ma portarlo avanti con convinzion”.

Ronconi conosce bene la forza del gruppo che eredita: una squadra unita, con identità e disponibilità al lavoro. “C’è qualità tecnica e c’è un forte senso di appartenenza. Il mio obiettivo è valorizzare ciò che già sappiamo fare, rendendolo più efficace. La fiducia reciproca sarà la base da cui ripartire”. Le priorità, nelle prossime settimane, saranno chiare. “In Serie C sono i dettagli a fare la differenza, e su quelli lavoreremo dal punto di vista tecnico. Ma prima di tutto dobbiamo ritrovare serenità e fiducia. Quando sei sul fondo della classifica il peso psicologico è enorme, e va gestito ancora prima degli aspetti tattici”.

Se dovesse riassumere la sua filosofia in tre parole, Ronconi non ha dubbi: semplicità, lavoro, fiducia. Tre concetti che raccontano bene lo spirito con cui Ronconi si appresta a guidare la squadra in un momento delicato, ma anche ricco di opportunità.