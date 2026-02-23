BASKET COSTA: A CAGLIARI IL PRIMO STOP DEL 2026

CAGLIARI – Si interrompe la striscia positiva nel girone di ritorno per CLV-Limonta Costa Masnaga, superata sul parquet della Sardegna Marmi Virtus Cagliari con il punteggio di 76-61.

L’avvio di gara è equilibrato, ma sono le padrone di casa a trovare il primo allungo significativo spingendosi fino al +9. Costa reagisce con carattere grazie alle iniziative di Brossmann e Teder, restando in scia (24-20). Nel secondo periodo cresce l’intensità delle biancorosse e Volpato si prende la scena, firmando il parziale che riporta le ospiti fino al -2 prima dell’intervallo (36-34), lasciando la partita completamente aperta.

L’inerzia cambia però al rientro dagli spogliatoi. La Virtus piazza un decisivo 23-10 nel terzo quarto, aumentando l’aggressività difensiva e trovando continuità offensiva. Le ospiti faticano a trovare ritmo e le padrone di casa ne approfittano per costruire un margine in doppia cifra (59-44).

Nel finale sono le triple di El Habbab (4/4 dalla lunga distanza per lei), top scorer dell’incontro con 27 punti, a chiudere definitivamente i conti. Per Costa Masnaga non bastano i 17 punti di Volpato. Finisce 76-61 consegnando alle sarde due punti d’oro e la testa della classifica al Sanga Milano, tra l’altro proprio prossima avversaria delle brianzole.

RedSpo