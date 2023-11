BASKET COSTA A2: ANCHE CARUGATE VA AL TAPPETO

COSTA MASNAGA – La CLV Limonta Costa Masnaga si impone agevolmente 80-53 sulla Dimensione Bagno Carugate nel campionato di basket di Serie A2.

Inizia subito in discesa la partita per la Limonta di coach Andreoli: dopo 3.30 le pantere sono avanti 13-3 grazie a una partenza sprint di Tibè e costringono Carugate a chiamare time-out. Ma frenare la valanga biancorossa é davvero dura e, complice un 4/4 da 3 punti di Ashley Ravelli, le ospiti affondano e si ritrovano sotto per 31-9 dopo 10′ di gioco.

Partita incanalata nel verso giusto grazie soprattutto a un micidiale 6/9 dalla distanza (a fine partita sarà 11/25) e a ritmi alti. Il resto della gara é in calando, il secondo quarto finisce 12-14 per le carugatesi (43-23). L’intervallo non porta nuova energia tanto che, al termine della terza frazione di gioco, le ospiti accorciano addirittura fino a -13 (59-46).

A inizio ultimo periodo la squadra di coach Adriano Silvestri (anche lui, come Rulli, ex di turno) si avvicina ulteriormente (59-48) ma ci pensa ancora una volta Ravelli, coadiuvata da Bernardi e dalla solita Allievi, a ricacciare indietro le velleità delle milanesi. Negli ultimi 4′ in campo anche le giovanissime Razzoli e Cibinetto. Finisce 80-53 per le brianzole che si preparano al derbyssimo di domenica prossima contro le cugine di Giussano.

CLV-Limonta Costa Masnaga – Dimensione Bagno Carugate 80 – 53

31-9, 43-23, 59-46, 80-53



CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 20 (1/2, 6/8), Cibinetto, Osazuwa 5 (0/4 da 2), Caloro* 5 (1/2, 1/5), Gorini 2 (1/2, 0/1), Razzoli, Piatti* 9 (1/2, 2/4), N’Guessan 6 (1/1, 0/1), Allievi* 10 (5/5, 0/1), Bernardi 10 (2/3, 2/5), Pappalardo 2 (1/3 da 2), Tibè* 11 (5/5 da 2). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/30 – Tiri da 3: 11/25 – Tiri Liberi: 11/13 – Rimbalzi: 45 8+37 (Osazuwa 8) – Assist: 26 (Allievi 10) – Palle Recuperate: 11 (Allievi 4) – Palle Perse: 26 (Ravelli 5)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Usuelli* 9 (3/12, 1/5), Osmetti, Rulli NE, Cassani* 13 (5/14, 1/2), Carmeli, Caccialanza* 8 (1/5 da 3), Andreone, Fabbricini* 7 (3/6 da 2), Nespoli* 14 (4/10, 2/2), Faroni 2 (1/3, 0/3), Rizzi NE, Valieri. Allenatore: Silvestri A.

Tiri da 2: 16/49 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 6/8 – Rimbalzi: 27 9+18 (Cassani 6) – Assist: 14 (Usuelli 6) – Palle Recuperate: 12 (Usuelli 5) – Palle Perse: 19 (Nespoli 5)

Arbitri: Caneva S., Turello F.