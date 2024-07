BASKET COSTA: ARRIVA LA PIEMONTESE ELISABETTA PENZ

COSTA MASNAGA – Comincia a prendere forma la CLV-Limonta che, anche nella prossima stagione, sarà guidata dal già confermato coach Luca Andreoli. Il primo pezzo del puzzle che si aggiunge a quelli già esistenti è Elisabetta Penz.

Penz è una guardia classe 1996 di origini piemontesi, che nelle ultime tre stagioni ha indossato la casacca del Sanga Milano (precedentemente due a Moncalieri e due a Savona). Formazione con cui, vincendo in finale proprio contro le biancorosse, ha conquistato la promozione nella massima serie nella stagione 2022-2023.

Nell’annata sportiva appena conclusa ‘Betta’ è stata in campo in Serie A1 una media di 24 minuti, segnando 6.3 punti, distribuendo 2.2 assist, catturando ben 3.8 rimbalzi e rubando anche 1.2 palloni a ogni discesa sul parquet. Una presenza quindi su entrambi i lati del campo che ha spinto Basket Costa a puntare su di lei.

“Sono molto felice e onorata di entrare a far parte del mondo di Costa Masnaga – commenta Elisabetta Penz – Basket Costa è sempre stata una realtà ambiziosa, sempre ai vertici della classifica e con alle spalle un’organizzazione che negli anni ha permesso a grandi giocatrici di crescere, mostrarsi e vincere tanto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, conoscere le compagne nuove, lo staff e i tifosi, che so essere sempre presenti e con gran voce!”