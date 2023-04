COSTA MASNAGA – Partita mai in discussione per la Limonta che, sabato sera, ha affrontato Carugate nel campionato di Serie A2 di basket. Le ospiti, vincendo, avrebbero evitato l’incubo dei play-out, mentre le padrone di casa, guadagnando i due punti, avrebbero potuto puntare al secondo posto, ma solo se anche Udine avesse, nel frattempo, avuto la meglio sul campo di Castelnuovo. Così non é stato, quindi il verdetto é Costamasnaga sul gradino più basso del podio e incrocio playoff con la sesta forza del campionato e cioè Alpo. Gara 1 si disputerà tra le mura amiche domenica 23 aprile alle 21.

Tornando al match contro Carugate, inizio subito in salita per le ragazze dei coach Andrea Brambilla e Adriano Silvestri che si ritrovano sotto per 17-2 grazie a un ottimo impatto della premiata ditta Tibè/Brossmann coadiuvate dalla solita Allievi. Qualche palla persa di troppo delle masnaghesi permette a Carugate di recuperare qualche punto. Il primo quarto si chiude sul 19-7 per le pantere. La partita procede senza grandi fiammate fino al massimo vantaggio di metà terzo quarto (60-40) grazie anche alla buona vena offensiva di Villarruel e il divario rimane praticamente inalterato fino a fine gara quando il tabellone dice 74-56 per la formazione biancorossa. Ora si azzera tutto, inizia un altro campionato, quello da “dentro o fuori”.

Limonta Costa Masnaga-Dimensione Bagno Carugate 74-56

19-7, 41-29, 65-45, 74-56

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 5 (1/3, 0/3), Osazuwa 8 (4/8 da 2), Caloro* 1 (0/2, 0/2), Villa E.* 6 (3/5, 0/2), Gorini, Razzoli, Piatti 1 (0/1, 0/1), Villarruel 14 (4/6, 2/5), Allievi* 8 (2/5, 0/1), Bernardi 1 (0/5, 0/2), Tibè* 8 (4/8 da 2), Brossmann* 22 (6/7, 2/4). Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 24/51 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 14/17 – Rimbalzi: 55 21+34 (Brossmann 14) – Assist: 24 (Tibè 7) – Palle Recuperate: 10 (Fietta 2) – Palle Perse: 19 (Fietta 5)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 11 (5/10, 0/3), Belosevic* 13 (6/8, 0/4), Usuelli 5 (2/5 da 2), Diotti* 9 (3/8, 1/3), Osmetti, Cassani 3 (0/3, 1/2), Andreone, Nespoli* 4 (0/4, 1/3), Faroni, Baiardo* 9 (3/9 da 3), Angelini 2 (1/2 da 2), Marino NE. Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 6/24 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 29 7+22 (Belosevic 12) – Assist: 16 (Belosevic 6) – Palle Recuperate: 11 (Baiardo 3) – Palle Perse: 16 (Baiardo 4)

Arbitri: Ferrero Regis M., Giovagnini F.