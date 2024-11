BASKET COSTA, CONTRO IL SELARGIUS “REFERTO ROSA”: VITTORIA 65-47

COSTA MASNAGA – Nell’anticipo della settima gara di campionato la CLV-Limonta ha la meglio su Selargius, formazione che, nonostante il penultimo posto in classifica, ha dato del filo da torcere alle pantere, quantomeno per metà gara.

I primi minuti sono un botta e risposta tra Penz e Favre (6-6 dopo 4′) e anche il resto del periodo è dettato dall’equilibrio tra le due compagini (19-21 dopo 10′). Il secondo quarto non regala grandi emozioni, in 4′ di gioco si segnano solo 2 punti (21-21). Dopo 7′ il tabellone dice 23-24 e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 26-29.

Dopo il riposo le biancorosse entrano in campo con una consapevolezza diversa, con fiducia ritrovata in difesa e con maggiore spinta in contropiede. E ciò produce dapprima il sorpasso dopo 4 ‘ di gioco (33-31) e poi il massimo vantaggio con la seconda bomba a segno di Matilde Motta (48-35). La squadra di Andreoli schiaccia sull’acceleratore e vola sul 56-36 a 5’40” dalla sirena finale. La gara non ha più nulla da dire, finisce 65-47 per le brianzole.

Buona la seconda parte di gara di Gorini (4 rimbalzi, 5 recuperi e 6 assist) e Crowder (12 punti e 4 assist), la continuità di Penz, ancora una volta top scorer (21 punti a cui ha aggiunto 8 rimbalzi e 5 assist) e la solidità di Kaczmarczyk (in copertina, 11 punti+11 rimbalzi).