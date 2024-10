BASKET COSTA: CONTRO L’EMPOLI ARRIVA IL PRIMO PASSO FALSO

COSTA MASNAGA – Una CLV-Limonta rimaneggiata cede il passo a una coriacea USE Empoli nella terza giornata di andata del secondo campionato nazional di basket femminile.

Partono forte le toscane con un parziale di 0-5. Dopo parecchi minuti inchiodati sul 3-9 per le ospiti, a metà quarto il tabellone dice 5-9. In questo momento è Empoli ad avere un’inerzia a favore e, con un altro break, si porta sul 7-17 a cui però le pantere rispondono prontamente con un 5-0 (12-17). I primi 10′ si chiudono sul 14-19 in sfavore delle padrone di casa.

Il secondo periodo comincia con Penz e Crowder che si gravano del secondo fallo e, in una serata in cui il roster è ridotto al minimo causa i due infortuni occorsi settimana scorsa a Bonomi e Gorini, è una pessima notizia. La fisicità di Osazuwa riduce il gap fino a impattare (23-23) ed è in questo momento che avviene anche l’esordio di Eleonora Tavella, classe 2009. Due liberi di Kaczmarczyk permettono alle biancorosse di mettere la testa avanti per la prima volta in questa gara (25-23). Ma l’inerzia si ribalta e le ospiti producono un parziale di 0-10 che le fa andare all’intervallo lungo avanti di 9 lunghezze (26-35).

L’inizio del terzo quarto è contratto tanto che, dopo 4 minuti, il tabellone segna 27-37. L’ex di turno Silvia “Yes” Colognesi fa male, fa canestro con continuità e prende rimbalzi, e segna il solco che decide la partita. Il parziale a cavallo tra secondo e terzo quarto è di 4-22 (da 26-25 a 30-47) per le empolesi. Il mini-tempo si chiude sul 34-47.

Costa prova a risalire la china e, a 6 minuti dal termine, accorcia fino al -7 (45-52) grazie a una difesa più attenta e al contropiede. Ma le forze fisiche sono allo stremo e le pantere devono alzare bandiera bianca. Il punteggio finale è di 49-56 per l’USE. La prossima gara vedrà la CLV-Limonta impegnata fuori casa in Piemonte: avversaria di turno la Torino Teen Basket.