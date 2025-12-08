BASKET COSTA: CONTRO MILANO STARS ARRIVA LA SETTIMA VITTORIA DI FILA

COSTA MASNAGA – In una serata speciale in cui, oltre alle padrone di casa, ad essere protagonista è stata l’inclusione (presenti una decina di ragazzi/e della Polisportiva Sole in occasione della European Basketball Week, che sono scesi in campo con le biancorosse durante la presentazione e che nell’intervallo della partita hanno fatto una piccola dimostrazione), la CLV-Limonta Costa Masnaga ha sigillato la sua ottava vittoria su nove partite, la settima consecutiva.

A farne le spese Milano Basket Stars delle ex di turno Amelia Rotta e Valentina Baldelli. Il solco viene scavato a cavallo tra il primo ed il secondo quarto quando la squadra di coach Bereziartua mette a segno un parziale di 14-0 che di fatto indirizza la gara.

Dopo il 13 pari del settimo minuto di gioco, le brianzole cominciano ad ingranare e, a fine frazione, piazzano un 9-0 che porta le due compagini sul 22-13. In questo frangente Moscarella (ancora una doppia doppia: 14 punti e 15 rimbalzi) giganteggia a rimbalzo offensivo e Brossmann tiene saldo il timone della sua squadra.

Conclusosi il break di cui parlavamo sopra (27-13), MBS ha un sussulto e, con uno 0-6, accorcia le distanze (27-19), ma è qui che sale in cattedra l’MVP di giornata: Nancy N’Guessan, fresca di convocazione con la “Green Team”, un ramo della Nazionale senior composta interamente da giovani talenti. La capitana é reattiva e, insieme a Teder, autrice di un canestro da tre punti sulla sirena, manda le due formazioni negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul punteggio di 43-31.

L’inizio del terzo periodo é una lotta a chi sbaglia di più: dopo ben 5′ di gara il parziale è di 3-3 (46-34). Poi si riprende a segnare e a farlo con più continuità è ancora N’Guessan (top scorer con 23 punti). La frazione si chiude sul 58-46 con l’impressione che non sarebbe cambiato nulla nell’ultimo quarto.

E così é. Brossmann (13 rimbalzi!!) regala ai tifosi energia costante e voglia di dare sempre il massimo e la partita finisce 71-58 in favore delle masnaghesi.