BASKET COSTA: CONTRO SELARGIUS ARRIVA LA SESTA VITTORIA CONSECUTIVA

COSTA MASNAGA – Il massimo vantaggio (+15) della partita giocata ieri in terra sarda tra Basket Costa e Selargius arriva proprio sul finale di gara. Le ragazze di coach Bereziartua portano a casa una buona vittoria terminata col punteggio di 57-72.

Il match inizia con break e contro break ed assoluto equilibrio fino alla fine del quarto (16-17). Un continuo botta e risposta in cui Teder fa la voce grossa. Sarà poi lei l’MVP con a referto 20 punti, in cui a spiccare è sicuramente il 5/5 dalla lunga distanza.

L’inizio della seconda frazione è difficoltoso per entrambe le compagini, dopo quasi 4 minuti infatti i punti segnati sono soltanto 2 a testa. Ma un’energica N’Guessan dà la scossa decisiva e, dal 18 pari, regala alle sue compagne una serie di vantaggi crescenti che sfociano fino al +12, massimo gap fino a quel momento (24-36). Sul finire Selargius rosicchia qualcosa e va all’intervallo lungo sotto di 9 lunghezze, sul punteggio di 27-36 in favore delle lombarde.

Il terzo periodo vede la formazione di casa provare a reagire, riuscendoci, e avvicinandosi addirittura fino a -2 (43-45) a 1.25 dal termine. La frazione si chiude 47-50 con Costa che deve rifare tutto daccapo.

N’Guessan non ci sta e tiene a galla le sue (49-57 dopo 3′), ma la spallata decisiva la dà Teder 3 minuti dopo grazie ad un’ottima vena offensiva (51-65). Eccellente prova ancora per la giovane Sanogo, in netta crescita. Come detto, termina 57-72 e Costa può festeggiare così la sesta vittoria consecutiva.

Prossimo appuntamento mercoledì 3 dicembre alle 21 tra le mura amiche.