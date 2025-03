BASKET COSTA, COPPA ITALIA A2: FINALE COMBATTUTA, IL TROFEO VA AD EMPOLI

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – La finale di Coppa Italia di A2 va alla USE Empoli al termine di una gara decisa negli ultimi minuti.

Il primo quarto, conclusosi 25-18 in favore delle toscane, vede Empoli segnare con continuità soprattutto dalla distanza (5/8 per loro in questo frangente). Costa mette la testa avanti sullo 0-2 e poi sul 6-7, poi da qui è sempre l’USE Basket a condurre le danze. La CLV-Limonta ha le polveri un po’ bagnate e chiude il periodo con 2/9 da due punti.

Nella seconda frazione le brianzole si trovano sotto anche di 10 lunghezze (34-24), ma, con tenacia e cuore, le ragazze di coach Andreoli rosicchiano punticino su punticino ed arrivano a contatto con le avversarie (38-37 a 1.30″ dal termine). All’intervallo il tabellone segna 41-39 in favore delle empolesi con tutto ancora da decidere.

Al rientro in campo Osazuwa ristabilisce la parità tra le due formazioni, ma Colognesi&company si riportano a +7. Costa non si arrende e riesce addirittura a mettere la testa avanti grazie ad un parziale di 0-8 (51-53). Ma è qui che subisce un contro break di 9-0 che mette tra le due compagini due possessi pieni di differenza (59-53).

Nel quarto quarto si alternano prima un parziale in favore di Empoli e poi un altro in favore di Costa che, con due liberi di Gorini, rimette la testa avanti (65-67). Qui le toscane reagiscono e producono un 7-0 che si rivelerà poi decisivo (71-67). Niente da fare per le masnaghesi che, a 2″ dalla sirena finale, segnano da 3 punti con Cibinetto. Ma non c’è più tempo per altro ed il tabellone sancisce il 75-74 che decreta la vittoria dell’USE Basket.

Ad alzare la coppa è Empoli, ma per le biancorosse lecchesi solo applausi.