BASKET COSTA, COPPA ITALIA A2: ROSETO BATTUTA, È FINALE CONTRO EMPOLI

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Una gara che si decide tutto nell’ultimo minuto: Roseto passa in vantaggio (per la prima volta nella gara) con due tiri liberi di Coser (51-52 a 43″ dal termine), ma dall’altra parte risponde subito Osazuwa, spesso dominante all’interno di questa partita con le sue giocate da vera pantera. Uno sfondamento ed un fallo antisportivo fischiati a Krajunaite risultano determinanti, con la sempre energica N’Guessan e una Crowder con accelerate difficili da marcare a chiudere i conti dalla lunetta.

L’inizio della partita decisiva per accedere alla finale vede Costa dare un primo strappo sul finire del quarto, in cui allunga e si porta avanti di 6 lunghezze (22-16) grazie ad una frizzante Crowder. Due triple di Benny Bonomi a cavallo dei due tempini danno respiro alle lombarde che allungano ulteriormente (25-16).

Il secondo periodo ripercorre la scia del primo con la CLV-Limonta sempre avanti nel punteggio, con Roseto che, grazie a canestri fuori dagli schemi, rimane sempre agganciata alle biancorosse andando all’intervallo lungo sotto solo di 4 (39-35).

La coppia Osazuwa-Kaczmarczyk apre le danze ad inizio terzo quarto. Le due torri risultano spesso devastanti, da sottolineare il lavoro nella metà campo avversaria della lunga polacca che arriva ovunque. Un vero portiere in una squadra in cui la solidità difensiva è il marchio di fabbrica. La gara si gela da metà terzo quarto in poi con scarti ridotti e nessuna delle due formazioni che riesce a scappare (47-45 a fine terzo). Il finale è cosa nota con le brianzole che possono esultare per il traguardo raggiunto.

Oggi alle 17 in chiaro su www.flimatv.it la finalissima. Avversaria la ben nota USE Empoli, compagine che lotta proprio con le lecchesi per i primi posti in classifica nel girone A.