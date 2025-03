BASKET COSTA, COPPA ITALIA A2: VITTORIA CONTRO UDINE, ORA ROSETO IN SEMIFINALE

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – La CLV-Limonta gioca una gara concreta nell’esordio di Coppa Italia di A2 di basket in svolgimento a Roseto degli Abruzzi. Le ragazze di coach Andreoli affrontano nei quarti di finale l’Apu Udine, compagine che fino a qualche tempo fa si trovava in testa al girone B.

Lo 0-2 in favore di Costa Masnaga porta la firma di Penz che, in backdoor, spiazza le avversarie e apre le danze. Il primo periodo è in sostanziale equilibrio e si chiude sul 15-18 grazie a un’accelerata nel finale di Crowder e compagne. Nel secondo quarto sale in cattedra Kaczmarczyk che dà il là a un parziale di 0-6 che costringe coach Riga a chiamare time-out (15-24). Il cambio di rotta è dato dal fatto che le lombarde stringono le maglie in difesa e si portano sul +15 (20-35). Sul finire dei secondi 10′ Udine ha una piccola reazione e si riavvicina a -11 con un break di 4-0.

Dopo l’intervallo lungo, le friulane piazzano subito una tripla che può voler dire riapertura della gara e, invece, un parziale di 2-12 firmato dalla coppia di straniere masnaghese taglia definitivamente le gambe a Udine (29-48). Negli ultimi 3′ una positivissima Penz tiene le friulane distanti da un possibile rientro (40-55). Nell’ultimo periodo il gap rimane sostanzialmente lo stesso. Finisce 54-71 per le brianzole che, stasera alle 20:15, affronteranno in semifinale Roseto, che ha sconfitto Milano. La Limonta ha dedicato la vittoria è dedicata all’amico di Basket Costa Lucio che ha lasciato tutti troppo presto.