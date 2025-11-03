BASKET COSTA: DOPO IL RIPOSO ARRIVA LA VITTORIA CONTRO SALERNO

COSTA MASNAGA – Il Basket Costa torna in campo dopo il turno forzato di riposo superando Salerno per 75-68 al termine di una gara intensa e ben giocata, soprattutto nella seconda parte, davanti al proprio pubblico.
Partenza brillante per le biancorosse, subito avanti 4-0 grazie a una vivace Moscarella, costringendo le campane al primo time-out. Le ospiti trovano il primo vantaggio sul 11-12, ma l’ingresso di Volpato riporta avanti Costa alla fine del primo quarto (18-14). Nel secondo periodo non si segna per 3 minuti, poi la solidità di Nancy N’Guessan, sempre preziosa a tutto tondo (top scorer con 21 punti con solo un errore al tiro, 4 assist, 3 rimbalzi e 2 recuperi) permette alla squadra di coach Bereziartua di allungare sul 35-27 all’intervallo.
Dopo la pausa lunga, le biancorosse, dopo aver subito un parziale di 0-4, rispondono prontamente con un 9-0. Il primo vero solco è scavato però grazie a due triple consecutive di Olandi e una di Pirozzi che portano il punteggio sul 49-36. Il divario fino a fine periodo poi rimane costante (51-39).
Nel quarto periodo grazie a un’intensità più elevata, al minor numero di palle perse e a qualche contropiede in più, le padrone di casa toccano il massimo vantaggio (+19, 73-54), complici anche due triple consecutive della giovane Redaelli. Salerno nel finale tenta la rimonta con un parziale di 0-10 (73-64 a 1’30” dalla fine), ma le padrone di casa gestiscono con ordine e chiudono meritatamente sul 75-68.
Con Teder in campo solo 13′ per il riacutizzarsi del fastidio al polpaccio, grande protagonista della gara è stata Giulia Olandi, autrice di 10 punti e ben 7 assist oltre a una buonissima personalità.
RedSpo