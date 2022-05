COSTA MASNAGA – Nei giorni appena trascorsi l’accordo è stato siglato tra le parti: Brixia Brescia farà l’A1 e Basket Costa l’A2. Inizia a delinearsi così la nuova stagione per le pantere, nuovamente emozionante e densa di nuovi progetti.

“Si è dato corso alle determinazioni raggiunte e possiamo partire con le conferme – spiega la dirigenza del Basket Costa -: tutto lo staff tecnico, atletico e dirigenziale che ha seguito in questi tre anni la nostra squadra senior resterà al suo posto e si immergerà con entusiasmo nel nuovo programma sportivo. Paolo Seletti, Pierangelo Rossi e Niccolò Ranieri, probabilmente con l’aiuto part-time di un nuovo coach, seguiranno anche individualmente la formazione completa del gruppo delle più grandi, Nicolò Airaghi e Luca Boero al solito si occuperanno di tenere tutte in forma e di seguire la costruzione atletica di ognuna delle ragazze del gruppo. Masha Maiorano proseguirà nel suo lavoro di team manager e con Fabrizio Ranieri faranno in modo che nessun filo si intrecci pericolosamente. Cambiamenti, in parte, per quanto riguarda lo staff sanitario: confermatissimi Giulia Evasi, nel ruolo di medico sociale, ed Emanuele Butti, osteopata, ci saranno invece variazioni nello staff fisioterapico e ortopedico. Federico Buttol, dopo tre anni di proficua collaborazione, ha preferito riavvicinarsi a casa cambiando probabilmente anche disciplina sportiva”.