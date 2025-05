BASKET COSTA IN FINALE PLAYOFF, ORA SOGNA LA SERIE A

MATELICA (MC) – Cominciamo dalla fine e cioè dal fatto che la CLV-Limonta Costa Masnaga giocherà la finale per aggiudicarsi uno dei due spot in palio per la promozione in Serie A1 di basket. Questo grazie alla vittoria per 64-49 contro la Halley Thunder Matelica in trasferta, con la serie chiusa sul 2-0.

Schiaccia subito il piede sull’acceleratore la squadra lombarda confezionando uno 0-10 fatto di contropiede, transizione e scelte rapide in fase offensiva anche a metà campo. Kaczmarczyk e Crowder fanno valere la loro duttilità. Dopo un piccolo parziale di Matelica dettato da tre palle perse quasi consecutive, la squadra di coach Andreoli riprende la marcia e chiude la prima frazione sul 13-22.

Una positivissima N’Guessan segna la sua seconda tripla di giornata (13-25), ma Gonzales, nettamente la migliore tra le sue, piazza 5 punti di fila ed accorcia le distanze tra le due compagini (18-25). Non tarda però ad arrivare il massimo vantaggio in favore delle ospiti proprio a ridosso dell’intervallo lungo (22-38). Costa domina a rimbalzo (Osazuwa e Kaczmarczyk su tutte) e ha tanti secondi tiri.

Il terzo quarto vede Matelica vincere 13-12, causa l’inceppamento del cavallo da corsa Costa Masnaga, ma Kaczmarcyz risponde puntualmente ad ogni canestro delle padrone di casa. Si chiude 35-50 con gli ultimi 10′ di gara che per la Thunder vogliono dire o pareggio della serie o stagione finita.

La quarta frazione si apre con la squadra marchigiana che accorcia addirittura fino a -10 (43-53), Costa ha smesso di correre e di muovere rapidamente la palla. Ma la reazione finale delle ospiti, guidate da Crowder e Osazuwa, ricaccia le matelicesi a -17. Finisce 49-64 e per le lombarde significa finale contro Roseto.

RedSpo