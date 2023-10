EMPOLI – Partita dai due volti quella andata in scena in terra toscana tra la Rosa Scotti Empoli e la Limonta Costa Masnaga, match valevole per il campionato di Serie A2 di basket femminile.

Nella prima parte di gara si è vista una buona fluidità nel gioco d’attacco da parte della Limonta, mentre nella seconda questo ‘flow’ si è inceppato. Dopo 15′ di gioco la CLV-Limonta Costa Masnaga tocca anche il +14 (26-40), ma dopo l’intervallo la musica cambia con Empoli che ha tutta l’inerzia dalla sua (54-61 al 30′). Dopo 3′ le toscane trovano il pareggio (64-64), la partita si infuoca con botta e risposta e, a 90″ dalla sirena siamo ancora praticamente in situazione di parità (73-72).

Una difesa poco attenta permette a un’ottima Stoichkova di segnare il canestro decisivo. Finisce 82-78 in favore delle padrone di casa. Per le pantere sugli scudi l’ex di turno Ravelli, autrice di 20 punti con 5/6 dalla lunga distanza, specialità della casa. Le brianzole tornano a casa senza i due punti e con la consapevolezza che, obiettivamente, si poteva fare decisamente meglio soprattutto a livello difensivo.

“Abbiamo giocato la prima metà di gara offensivamente bene – commenta il coach Luca Andreoli -. La trade union di tutta la partita però è stata un pessimo lavoro sull’uno contro uno difensivo che ha condizionato ovviamente il risultato. Abbiamo concesso 40 tiri liberi alle padrone di casa, il che significa due cose: la prima è che ci battevano praticamente sistematicamente, la seconda è che, spezzando il ritmo del gioco, a giovarne non ne siamo stati certo noi dato il sistema di gioco che abbiamo”.

“Non bisogna abbattersi, è normale in un processo di crescita che ci siano degli alti e dei bassi – continua il coach biancorosso – Il nostro obbiettivo è di far sì che questa altalena oscilli il meno possibile, continuando a fare le cose che funzionano e spingendo il più possibile su di esse”.

Il prossimo appuntamento per le pantere è per domenica 22 in via Verdi contro Moncalieri, formazione che non ha ancora trovato la vittoria in questo campionato. Le piemontesi hanno perso nettamente entrambe le partite disputate finora: l’esordio con Basket Roma e il derby con Torino.

USE Rosa Scotti Empoli – CLV-Limonta Costa Masnaga 82-78 (18-22, 35-47, 54-61, 82-78)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Fiaschi NE, Castellani 23 (1/4, 4/6), Ruffini* 9 (1/3, 1/2), Patanè 7 (1/2, 1/3), Stoichkova* 19 (3/7, 2/8), Merisio* 5 (1/4, 1/4), Avonto, Villarruel 3 (1/2, 0/2), Manetti* 9 (3/8, 0/1), Antonini NE, Miscenko* 7 (1/5 da 2), Chelini NE

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 12/35 – Tiri da 3: 9/26 – Tiri Liberi: 31/40 – Rimbalzi: 43 12+31 (Miscenko 9) – Assist: 10 (Ruffini 3) – Palle Recuperate: 13 (Stoichkova 4) – Palle Perse: 12 (Merisio 3) – Cinque Falli: Miscenko.

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 20 (2/3, 5/6), Osazuwa* 6 (1/3, 1/2), Caloro* 10 (2/5, 2/5), Gorini, Piatti 4 (2/2, 0/3), N’guessan 7 (3/5, 0/1), Allievi* 10 (3/8, 0/1), Bernardi 7 (2/5, 1/2), Pappalardo 10 (2/5, 0/3), Tibè* 4 (2/6 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 19/42 – Tiri da 3: 9/24 – Tiri Liberi: 13/21 – Rimbalzi: 40 10+30 (Pappalardo 9) – Assist: 16 (Ravelli 3) – Palle Recuperate: 3 (N’guessan 2) – Palle Perse: 18 (Allievi 4) – Cinque Falli: Tibè.

Arbitri: Luchi M., Buoncristiani A.