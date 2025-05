BASKET COSTA: LA SFIDA TRA PANTERE VA A ROSETO

COSTA MASNAGA – Per la prima volta in questi playoff la CLV-Limonta si trova a dover inseguire nella serie la propria avversaria. Continua quindi il cammino netto della Panthers Roseto nel post regular season in cui ha sempre spazzato via le proprie contendenti al passaggio del turno, ribaltando anche, come ieri, il fattore campo.

Partono subito forte le abruzzesi dell’ex di turno Caloro che piazzano un parziale di 0-6 chiuso da una tripla di una positiva Cibinetto. Ma è un fuoco di paglia perché Roseto non sbaglia nulla e, sul 3-10, costringe coach Andreoli a chiamare time-out. La reazione di Kaczmarcyz e compagne è immediata e, grazie anche proprio a due canestri dalla lunga distanza della polacca, Costa ristabilisce il totale equilibrio (13-13 a 4′ dal termine del primo periodo). Equilibrio che si protrae fino alla fine della frazione: 20-20 e tutto da decidere.

Il secondo quarto vede un continuo botta e risposta tra le due formazioni (36-35 a metà), con Crowder sugli scudi, ma è la compagine ospite ad allungare sul finire e a portarsi all’intervallo lungo sopra di 7 lunghezze (44-51). Nella terza frazione l’inerzia rimane nelle mani di Roseto che si porta addirittura sul 51-68 che vuol dire massimo vantaggio. Le biancorosse non riescono ad arginare la furia ospite che gira bene la palla e segna con continuità. Una piccola reazione a fine periodo permette alle padrone di casa di accorciare fino a -13 (57-70).

Nell’ultimo quarto l’ultima a mollare è capitan Nancy N’Guessan che tiene vivo un piccolo lumicino e riporta le sue sotto solo di 7 lunghezze a 2′ dalla sirena finale (81-88). Una tripla di Bonomi a 40″ dal termine regala addirittura il -4, ma Roseto non ci sta e fa sua gara 1. Finisce 86-92 per le ospiti.

