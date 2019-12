SCHIO (VI) – Ultima gara esterna del 2019 per Costa Masnaga, sconfitta nettamente dalla squadra campione d’Italia in carica, Famila Schio. La partenza delle pantere era stata confortante, trovando addirittura il +3, ma la risposta delle padrone di casa non si è fatta attendere per un parziale di 11-0 ed il 20-12 di fine primo quarto. Il secondo parziale si apre positivamente per le ospiti: protagoniste sempre Matilde Villa e Frost, per un ritorno a meno quattro sul 22-18 al 12′.

Poi la luce si spegne e Schio pigia sull’acceleratore, chiudendo a doppia mandata il canestro: parziale di 20-6 e all’intervallo 18 i punti di vantaggio sul 42-24. Schio apre la terza frazione con un altro parziale di 8-0, poi Davis blocca l’emorragia offensiva di Costa: 50-26 al 23′. Allevi e Matilde Villa siglano gli altri sei punti del terzo periodo per Costa Masnaga che, sulla tripla di Keys, sprofonda a -27: 59-32.

Le vicentine iniziano l’ultimo quarto con un parziale di 10-0 che fa affondare ancora di più Costa sul 69-32. Gli unici spunti offensivi arrivano da 8 punti di Allievi e un canestro in penetrazione a testa per Spinelli e Villa. Finisce 77-44.

“La differenza tra noi e loro è questa al momento – racconta coach Seletti – Una nostra partita normale e una loro partita normale valgono un -33. Siamo state un po’ timorose, troppo per il tipo di partita che era. Dovevamo giocare più aperte, più coraggiose. Difensivamente grande fatica nelle fasi di transizione difensiva, nelle quali parliamo ancora poco e siamo distratte.

Poi ovviamente questo è un tipo di avversario che mette in luce tutte le tue mancanze. A livello offensivo loro si sono concentrate sulle nostre senior e da lì nasce un po’ la difficoltà: brave poi le giovani a farsi trovare pronte. Abbiamo avuto buone risposte anche nell’ultima parte di gara, e non abbiamo mollato comunque fino alla sirena, il che ci fa salvare alcune cose della prestazione”.

Foto copertina a cura di Marco Brioschi

Tabellini

Famila Schio – Limonta Sport Costa Masnaga 77-44 (20-12; 42-24; 59-32)

Famila Schio: De Shields 10, Lisec 10, Andrè 14, Battisodo 4, Harmon 6, Keys 11, Chagas 6, Cinili 4, Fassina 10, Dotto 2, Carollo. All: Vincent.

Limonta Sport Costa Masnaga: Allevi 2, Balossi, Spinelli 2, Rulli 2, Baldelli 2, Frost 6, Allievi 8, Pavel 2, Davis 6, M. Villa 14. All: Seletti.