BASKET COSTA MASNAGA: TUTTO FACILE A MONCALIERI

COSTA MASNAGA – Vittoria facile per la Limonta Costa Masnaga in trasferta contro Tecnoengineering Moncalieri. Termina infatti 80-46 per le ragazze di coach Andreoli.

Parte col piede sull’acceleratore la CLV-Limonta nella sfida “on the road” a Moncalieri (11-3 dopo poco). Moncalieri prova a reagire soprattutto con Mitreva e accorciano fino al 12-17 di fine primo quarto. È un continuo stare tra il +3 ed il +7, sempre con l’impressione di avere in mano le redini della partita. Gorini segna due canestri di fila dalla distanza, Tibè è solida e anche Ravelli dice la sua in questo frangente. Morale: Costa vola sul +15 a fine secondo periodo (21-36).

Le ultime frazioni di gioco hanno ben poco da dire, le brianzole nel terzo quarto toccano anche il +22 e non hanno intenzione di fermarsi. A fine terzo il tabellone dice 30-60, e sull’ultima sirena il punteggio dice 46-80. Qualche numero da segnalare: Ravelli 11 punti con 3/4 da 3 punti, come anche Caloro che ne mette 13 totali. Gorini fa 3/5 sempre dalla distanza (10/20 da 3 punti di squadra), Allievi tira 5/6 da 2 punti e va in doppia cifra ancora una volta (12 per lei). Tibè fa una partita completa con 9 punti, 11 rimbalzi, 4 assist e 27 di valutazione. Il prossimo appuntamento sarà domenica 19 novembre alle 18 in via Verdi; avversario di turno il Carugate dell’ex Rulli.

Tecnoengineering Moncalieri-CLV – Limonta Costa Masnaga 46-80

12-17, 21-36, 30-60, 46-80

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Cordola* 3 (0/2, 1/4), Zanoni, Pasero* 6 (1/6 da 2), Landi* 3 (1/7 da 2), Abbate Daga, Mitreva* 18 (3/10, 4/8), Iagulli, Vairo 3 (1/2 da 3), Ramò NE, Salvini* 4 (2/6, 0/1), Ramasso 4 (1/4 da 2), Jakpa 5 (2/5 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 10/43 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 8/17 – Rimbalzi: 29 13+16 (Jakpa 8) – Assist: 11 (Landi 3) – Palle Recuperate: 10 (Ramasso 4) – Palle Perse: 22 (Cordola 5)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 11 (1/2, 3/4), Osazuwa 4 (2/7 da 2), Caloro* 13 (2/3, 3/4), Gorini 9 (3/5 da 3), Piatti* 2 (1/3 da 2), N’Guessan 9 (3/6, 0/3), Allievi* 12 (5/6, 0/1), Bernardi 4 (2/2, 0/1), Pappalardo 7 (1/1, 1/2), Tibè* 9 (3/6 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 20/36 – Tiri da 3: 10/20 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 42 11+31 (Tibè 11) – Assist: 21 (Tibè 4) – Palle Recuperate: 14 (Tibè 4) – Palle Perse: 21 (N’Guessan 4)

Arbitri: Luchi M., Giustarini I.