COSTA MASNAGA – Tu chiamale se vuoi, emozioni. Succede di tutto sul campo della Limonta Sport Costa Masnaga, che ha ospita la USE Scotti Rosa Empoli nel decimo turno di Serie A1. Dopo un ottimo primo quarto delle pantere, le ospiti tornano sotto 32-30 all’intervallo lungo, con la partita poi che prosegue in equilibrio, con un continuo cambio di padrone del match. Tra sorpassi e controsorpassi a deciderla è Jori Davis, con il canestro in entrata del +2, poi messo al sicuro dai due liberi di Matilde Villa per il 71-67 finale.

Ecco le parole di coach Seletti al termine del match: “Una partita che per noi, come dicevamo prima dell’inizio valeva doppio: averla portata a casa è importante, anche se la prestazione è stata a dir poco altalenante. Abbiamo commesso una serie di ingenuità disseminate per la partita che dimostrano che dobbiamo ancora maturare, però abbiamo avuto carattere nel riprenderla quando sembrava ormai andata. Il primo quarto mi è piaciuto molto, mentre mi sono arrabbiato sul fatto di aver regalato tantissimo con errori banali su alcune situazioni davvero conclamate.

Baldelli risponde spesso presente nelle situazioni calde della partita: lei ha una grandissima forza di volontà che dimostra, peraltro, per tutta la settimana e che torna nei momenti chiave del match. Molto importante anche la prestazione di Rulli questa sera su entrambi i lati del campo e anche Pavel è stata molto solida, così come è stato importante anche il finale di Jori Davis“.

Tabellini

Limonta Sport Costa Masnaga – USE Scotti Rosa Empoli 71-67 (22-13; 32-30; 49-49)

Limonta Sport Costa Masnaga: Allevi ne, M. Villa 9, Rulli 16, Balossi, Baldelli 8, Spinelli 3, Allievi, Frost 5, Pavel 13, Davis 17. All: Seletti.

USE Scotti Rosa Empoli: Stepanova 7, Morris 5, Ruffini, Trimboli 24, Francalanci ne, Malquori ne, Ramò 6, Narviciute 6, Bastianoni ne, Mathias 19. All: Cioni.