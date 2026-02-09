BASKET COSTA: NETTA VITTORIA SUL PARQUET DI SALERNO

SALERNO – Continua il momento positivo della CLV-Limonta, che centra un’altra vittoria esterna nel campionato di Serie A2 di basket imponendosi con un netto 53-98 sul parquet di Salerno Basket ’92.

L’approccio alla gara è subito deciso: Costa prende in mano il controllo del match fin dai primi minuti e trova il primo allungo in doppia cifra grazie all’impatto di Moscarella e Brossmann (08-18). Il coach campano è costretto a chiamare time-out, che fa bene alle sue ragazze, perché rimangono agganciate alla partita (15-20), limitando il divario e chiudendo la frazione senza sprofondare (19-26).

La svolta arriva nel secondo periodo, quando le biancorosse alzano ulteriormente l’intensità difensiva e trovano grande continuità offensiva. Il parziale di 20-9 indirizza definitivamente la gara, permettendo a Costa di andare all’intervallo lungo con 18 punti di vantaggio e grande fiducia (28-46).

Al rientro in campo, la squadra di coach Bereziartua non abbassa il ritmo. Nel terzo quarto arriva un nuovo strappo decisivo: il margine si allarga progressivamente, lasciando poco spazio a eventuali tentativi di rimonta delle padrone di casa (40-72).

Nell’ultimo periodo Costa dilaga, gestendo il vantaggio e continuando a trovare soluzioni efficaci in attacco fino al definitivo 53-98. Una prestazione corale, che conferma la solidità del gruppo e regala la seconda vittoria in pochi giorni, dopo il successo nell’infrasettimanale contro Milano Basket Stars.

A livello individuale spiccano i 25 punti e 9 rimbalzi di Moscarella, mentre Brossmann chiude in doppia doppia con 10 punti e 13 rimbalzi. In doppia cifra anche Pirozzi (15) e capitan N’Guessan (10).

