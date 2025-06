BASKET COSTA: PATRICIA BROSSMANN TORNA IN BIANCOROSSO

COSTA MASNAGA – Basket Costa è felice di annunciare il ritorno di Patricia Brossmann, che farà quindi parte del roster biancorosso per la stagione 2025/26.

Per la CLV-Limonta si tratta di un ritorno attesissimo, quello di una giocatrice che nella sua precedente esperienza a Costa ha lasciato un segno profondo, dentro e fuori dal campo. Patty si è distinta come un elemento di straordinaria solidità, capace di portare fisicità sotto canestro, presenza costante a rimbalzo e una varietà di soluzioni offensive di buonissimo livello.

Il suo contributo era stato fondamentale nell’equilibrio di squadra, ma ancora più importante era stata la sua capacità di entusiasmare l’ambiente che la circondava.

Il ritorno di Patty rappresenta non solo un importante rinforzo tecnico per il nuovo gruppo guidato da coach Facundo Bereziartua, ma anche un valore aggiunto dal punto di vista umano e mentale. La sua esperienza internazionale, la maturità e la voglia di tornare a essere protagonista a Costa saranno una spinta in più per le compagne più giovani.

Il club riabbraccia con entusiasmo l’eclettica tedesca che alza notevolmente il livello della squadra.