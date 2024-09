BASKET COSTA: POSITIVO IL PRIMO TEST MATCH CONTRO LA CESTISTICA SPEZZINA

COSTA MASNAGA – Prima uscita stagionale per le ragazze di Costa Masnaga di coach Andreoli che, nella tarda serata di ieri, hanno ospitato la Cestistica Spezzina, formazione che milita nello stesso campionato ed inserita nello stesso girone delle biancorosse.

Apre le danze della stagione 2024-25 Cristina Osazuwa su rimbalzo offensivo. I ritmi sono alti fin da subito con la tedesca Jenny Crowder e la piemontese Betta Penz a dettarli e a dare intensità al quintetto masnaghese. In campo insieme alle tre già nominate lo staff sceglie l’esterna classe 2006 Gioppi Cibinetto e l’esperta lunga polacca Aga Kaczmarczyk.

A metà quarto i primi cambi ed ecco l’ingresso sul parquet di capitan Nancy N’Guessan, della tiratrice Benny Bonomi e della ligure Giorgia Gorini. Poco dopo l’esordio (più che positivo) in prima squadra di Mati Motta. Qualche minuto di gioco anche per le giovanissime classe 2009 Olivia Lelli ed Eleonora Tavella, che hanno “assaggiato” il campo con un filo di evidente emozione.

La partita è stata condotta dalle padrone di casa per tutto l’arco dei 40′ disputati, ad eccezione degli ultimi minuti di gara. 64-53 (17-10, 18-14, 12-10, 17-19) il punteggio finale per Costa Masnaga. Ma il risultato poco conta, la priorità era quella di mettere fieno in cascina in vista della prima di campionato che si giocherà tra un mese proprio tra le mura amiche. Le sensazioni sono state estremamente buone: squadra intensa e che ha voglia di stupire. Lavorando duramente come da una settimana a questa parte.