BASKET COSTA: SCONFITTA MATELICA, ORA TESTA A GARA 2

COSTA MASNAGA – Mette la testa avanti nella serie di semifinale la CLV-Limonta Costa Masnaga contro una Matelica che ha rialzato la testa nel secondo quarto ma che per il resto della gara ha subito il ritmo delle brianzole.

Penz ha una partenza razzo e sigla un 5-0 tutto suo, che si trasforma poi in un 13-5 che costringe le marchigiane al time-out. In questo frangente è Kaczmarczyk ad essere la mattatrice, ma in generale è l’energia di tutto il quintetto masnaghese trasformata in transizione e tiri/scelte rapide a fare la differenza. Dopo il minuto di sospensione le cose non vanno meglio per la Thunder che chiude il primo periodo sotto per 23-10.

La reazione di Matelica arriva prontamente: Gonzales è on fire e il risultato è completa parità a quota 26 dopo 6′ di gioco. Le padrone di casa faticano a ritrovare il ritmo che aveva permesso loro di creare il gap nel primo quarto e concedono alle ospiti addirittura di andare in vantaggio (26-28 a 3.38 dal termine). Il quarto si conclude con la Thunder sul +2 (29-31) e tutto da rifare per le pantere.

Le ragazze di coach Andreoli si rimettono in bolla e, grazie ad una Osazuwa sugli scudi (in copertina), creano un solco importante (47-37). La lunga di Costa mette a segno ben 13 punti di fila e la coppia N’Guessan/Kaczmarczyk è un muro difensivo difficile da valicare. La capitana prende fiducia anche offensivamente e il terzo tempino si chiude sul 56-41 in favore delle lecchesi.

Nell’ultima frazione, a parte uno sprazzo iniziale firmato Fantini, sembra che Matelica non ne abbia proprio più e molla un po’ i remi in barca. Merito anche di Costa che continua a martellare a ritmi forsennati (17-0 di parziale). Finisce 81-47 e testa già per entrambe le squadre a gara 2 prevista per mercoledì 7 alle 20 in terra marchigiana.