LECCO – Archiviata la stagione 2021/2022, una tra le più uniche e indimenticabili della storia biancorossa, in casa Basket Costa tutto è pronto una nuova avventura, che vedrà atlete e staff sempre impegnati a fondo per mantenere alto il livello, determinati ad arricchire l’esperienza sapendo di dover giornalmente creare nuovi obiettivi e avere sempre più cura dei dettagli.

È stato presentato lo staff tecnico che accompagnerà le atlete del settore femminile nella stagione 2022/2023.

Il responsabile tecnico di tutto il settore giovanile sarà Paolo Seletti, coach della Serie A2 che con le più piccoline vivrà anche molti momenti di campo vero. A gestire i gruppi, sotto l’aspetto logistico, saranno chiamati invece perlopiù Masha Maiorano e Pierangelo Rossi, mentre Bicio Ranieri proverà a tessere sia i rapporti interni che esterni con le altre società.

Confermato nel ruolo di preparatore atletico Nicolò Airaghi, affiancato al rientro a casa da Gigo Valsecchi, mentre Valeria Paleari affiancherà Federico Buttol e Lele Butti dal punto di vista fisioterapico. Giulia Evasi resta sempre il riferimento medico generale.

Alla guida dell’Under 19 Eccellenza, fresca vincitrice del titolo nazionale di categoria lo scorso 12 giugno, ci sarà ancora coach Pierangelo Rossi che, coadiuvato dai tecnici Niccolò Ranieri e Paolo Seletti proveranno a bissare il successo della passata stagione con un gruppo abbastanza rinnovato, ma certamente di qualità oltre che motivassimo.

Confermato anche coach Cosimo De Milo alla guida sia della formazione Under 19 Regionale che dell’Under 17 Elite. Insieme a Luca Borghesi proveranno a ripetersi nel traghettare le “panterine” alla qualificazione alle final-four regionali e a un posto al sole nazionale.

Cambio della guardia invece alla guida della formazione Under 15: a partire dalla prossima stagione saranno i coach Pierangelo Rossi con Stefano De Rivo a sostituire Gabriele Pirola, al quale vanno i nostri ringraziamenti, che lavoreranno per portare le 2008 a vivere le prime esperienze “Nazionali” della loro giovane carriera.

Le ultime due conferme arrivano dallo staff delle squadre Under 14 e Under 13 regionali che vedranno saldamente alla guida, rispettivamente, Sara Molteni e Masha Maiorano. Cambiano però le bimbe: le 2009 passano all’Under14 e proveranno a confermare il primo posto regionale conquistato la scorsa stagione, mentre il gruppo 2010/11 inizierà a spingere sull’acceleratore per verificare capacità e limiti delle giovani atlete coinvolte. Il tutto, con l’aiuto dei tecnici De Milo, De Rivo, Gatti, Pinna e Seletti.

Bicio Ranieri, sotto il lato tecnico, si occuperà invece di tutte le formazioni “B o regionali” dalle Under17 alle Under14 e parteciperà a prezzemolo agli allenamenti e alle gare di tutte le categorie.