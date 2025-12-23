BASKET COSTA VINCE A VITERBO E CHIUDE IL 2025 IN TESTA ALLA CLASSIFICA

COSTA MASNAGA – La CLV-Limonta Costa Masnaga conquista una preziosa vittoria sul parquet di Terme Salus Ants Viterbo, imponendosi per 76-85 al termine di una gara intensa e combattuta. Un successo che permette alle biancorosse di chiudere il girone d’andata al primo posto, confermando solidità, carattere e continuità di rendimento. Una vittoria ottenuta senza due pedine fondamentali come Volpato e Sanogo, rimaste a casa per problemi fisici.

L’avvio è tutto di marca Costa Masnaga: le ospiti entrano in campo con grande energia e costruiscono subito un parziale di 11-2, mettendo in difficoltà la difesa di casa con l’intensità messa in campo e la precisione nelle scelte sia offensive che difensive. Viterbo però non si scompone, ritrova ritmo e fiducia e riesce progressivamente a rientrare in partita, fino a completare il sorpasso e toccare anche il +8.

La reazione di Costa è immediata e passa dalle mani di Cibinetto, protagonista del controsorpasso che dà il via a un importante parziale di 10-0, con cui le biancorosse ristabiliscono le distanze e tornano a comandare il punteggio.

Nel terzo periodo Viterbo prova ancora a riaprire la gara: le padrone di casa risalgono dal -12 e tornano a stretto grazie all’intensità messa in campo. Costa, però, non perde lucidità e resta compatta nei momenti chiave.

Nel quarto periodo le ospiti piazzano l’allungo decisivo: un nuovo parziale di 10-0 spegne le speranze di rimonta delle laziali e permette alle lombarde di controllare il finale, respingendo anche l’ultimo tentativo di rientro delle avversarie.

A livello individuale, ottima prova di Cibinetto, miglior realizzatrice dell’incontro con 19 punti, e Pirozzi (14 punti con 4/6 da 3 punti) che nei momenti decisivi non hanno sbagliato praticamente nulla. Doppia doppia per Brossmann (16 punti e 10 rimbalzi) e per Moscarella (11 punti e 14 rimbalzi), fondamentali per presenza fisica ed energia. Esordio in questa stagione per la giovane Olivia Lelli (2009) ed esordio assoluto ufficiale in A2 per la giovanissima Ginevra Pini (2010).

Una vittoria pesante, che certifica il valore del gruppo e consente a Costa Masnaga di guardare al prosieguo della stagione con grande fiducia.

Bicio Ranieri, deus ex machina di Basket Costa, fa un bilancio della prima parte di stagione: “Ovviamente siamo quasi stupiti, oltre che felici, di chiudere al comando il girone d’andata. Sapevamo di aver formato un buon gruppo ma ci aspettavamo un’onda un po’ più lunga. Certamente un risultato che ora lotteremo per conservare ben consci di avere un compito molto duro da assolvere ma che ci apprestiamo ad affrontare, partendo dalla coppa Italia, con grande umiltà mista alla consapevolezza raggiunta, ma spinti dalla voglia di superarci. Il tutto restando dentro la nostra filosofia tecnica e gestionale, accettandone i limiti ma pronti ad esaltarci nel piacere del gioco e dalla crescita delle giovani atlete.”