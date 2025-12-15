BASKET COSTA VINCE LO SCONTRO AL VERTICE CON LA POL. GALLI

COSTA MASNAGA – La sfida a due delle protagoniste di questo inizio di campionato, Basket Costa e Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, regala un bello spettacolo ai tifosi presenti sugli spalti del Costa Dome sabato sera.

La gara si apre con un avvio deciso della formazione toscana, che trova subito ritmo con Favre, capace di firmare il primo allungo sul 4-11 a metà quarto. Le padrone di casa provano a reagire affidandosi a Moscarella e Pirozzi, ma Valdarno risponde colpo su colpo e allungano ulteriormente (8-18), costringendo coach Bareziartua a fermare il gioco. Dopo il timeout Moscarella, Volpato e Sanogo accorciano le distanze, ma la squadra guidata da Garcia controlla il momento e chiude il primo quarto avanti 18-21.

Nel secondo periodo l’inerzia sembra spostarsi nettamente verso le ospiti che toccano il massimo vantaggio: +15 sul 20-35. La reazione della CLV-Limonta non tarda ad arrivare: il timeout ridà energia alle lombarde che, trascinate da una Moscarella incontenibile, iniziano una rimonta punto dopo punto. Teder trova canestri pesanti nel finale di tempo e all’intervallo il divario si riduce sul 36-41.

Alla ripresa è Bernardi (autrice di un’ottima prova) a muovere per prima il punteggio, ma il terzo quarto parla soprattutto biancorosso. Teder sale di livello, ben supportata da Moscarella e N’Guessan, e guida la squadra al sorpasso sul 46-45 (primo vantaggio Costa dopo l’1-0 iniziale). La Polisportiva Galli reagisce immediatamente riportandosi avanti in una fase di gioco estremamente equilibrata. Il parziale si chiude sul 53-57, lasciando tutto aperto per l’ultima frazione.

Negli ultimi dieci minuti succede di tutto. Diakhoumpa e Mosetti firmano subito il +10 (53-63) che sembra poter indirizzare definitivamente la sfida, ma un timeout di coach Bereziartua cambia completamente il volto della partita. Al rientro, infatti, le ospiti si bloccano e subiscono un devastante 10-0 che ristabilisce la parità (63-63). Coach Garcia prova a interrompere l’inerzia, ma Pirozzi colpisce dall’arco (66-63) e dà ulteriore entusiasmo alle padrone di casa, che completano il sorpasso con un canestro di Teder per il +6 (69-63). Nel finale le ospiti non riescono più a trovare continuità offensiva e l’estone chiude definitivamente i conti con i canestri che mettono in cassaforte la vittoria. Gli ultimi possessi servono solo a fissare il punteggio finale: la gara si chiude sul 74-66.

RedSpo