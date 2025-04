BASKET COSTA: VITTORIA A SAN GIOVANNI VALDARNO E PRIMO POSTO IN A2

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – Partita ricca di errori quella andata in scena ieri a San Giovanni Valdarno dove a spuntarla è stato chi, al netto di tutto, ha sbagliato meno.

Vincono le pantere di Basket Costa al termine di una gara in cui le padrone di casa della Polisportiva Galli sono arrivate anche a toccare il +10 prima dell’intervallo lungo.

Il primo periodo vede polveri bagnate da parte delle lombarde che sono spesso sfidate al tiro per non subire il temuto gioco interno. Dopo 5′ il tabellone segna 7-4 in favore delle toscane, poi un buon ingresso in campo di Giorgia “Gioppi” Cibinetto (in copertina), sicuramente tra le migliori nella serata di ieri, e qualche soluzione sotto le plance permette a Costa di ritrovare la parità (11-11).

Parziale di 0-4 in favore delle ospiti con Osazuwa che, allo scadere, regala il +4 alla sua squadra (11-15).

Il secondo quarto inizia all’insegna dell’equilibrio ma, come detto precedentemente, finisce con la squadra di casa che allunga sul finire e va al riposo lungo sul 32-24 grazie ad un parziale di 21-9.

All’uscita dagli spogliatoi le ospiti partono forte e mettono a segno un break di 0-5 che riporta subito in partita le ragazze di coach Andreoli. A metà quarto è parità assoluta (36-36), quindi tutto da rifare per le toscane. Valdarno mette di nuovo la testa avanti, ma grazie alle iniziative di una frizzante Matilde Motta Costa riesce a rimanere a contatto (45-42).

Gli ultimi 10 minuti di gioco vedono le brianzole subire a rimbalzo, ma Valdarno non ne approfitta quanto potrebbe. Dopo essere stata avanti anche di 5 lunghezze (51-46 a 5.30 dal termine) la compagine di casa si fa rimontare e addirittura sorpassare grazie ad una positiva Crowder che segna da 3 punti (53-55). Ma Rossini e compagne non ci stanno e rispondono prontamente usando la stessa moneta (56-55). Una concentrata Cibinetto mette a segno un delicatissimo 2/2 dalla lunetta (56-57) ma la successiva penetrazione concessa alle padrone di casa é troppo semplice e Costa si ritrova sotto di 1 (58-57) con 18″ scarsi da giocare. Time-out con coach Andreoli che mette in mano di Osazuwa la palla che potrebbe valere il match. La lunga biancorossa attacca con energia il ferro, subisce fallo e fa 2/2 dalla linea della carità (58-59). Time-out con San Giovanni Valdarno che ha 8″ per portare a casa la partita. Nulla da fare, la CLV-Limonta usa benissimo il fallo rimastole a disposizione per fermare l’azione e portare a casa vittoria e primo posto in classifica.