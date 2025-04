BASKET COSTA: VITTORIA CONTRO IL SANGA MILANO

COSTA MASNAGA – Dopo un primo quarto in difficoltà e in rincorsa, nella sfida decisiva per mantenere il primo posto in classifica, la CLV-Limonta vince nettamente grazie a un secondo quarto superlativo che taglia le gambe al Sanga Milano.

La prima frazione di gioco vede un inizio equilibrato e nessuna delle due formazioni prendere il sopravvento, fino a quando le ospiti mettono il turbo e si portano avanti nel punteggio e con inerzia a favore (11-18). Ma le ragazze di coach Andreoli non stanno a guardare e cominciano a ingranare, trascinate da una Kaczmarcyk che mostra tutto il proprio repertorio (una partita davvero di altissimo livello la sua). E da una N’Guessan che tira fuori il suo animo da vera pantera, la capitana silenziosa che graffia. All’intervallo lungo il tabellone segna 32-24 in favore delle padrone di casa e controllo assoluto sulla gara.

Alla fine del terzo quarto le biancorosse arrivano a toccare il +26 (61-35) e a partecipare alla “festa” masnaghese sono tutte le biancorosse, ognuna porta il proprio mattoncino, con carattere ed energia. L’ultimo quarto non regala grandi emozioni, il risultato è già segnato. Finisce 75-49 con le ragazze brianzole che possono festeggiare vittoria e il primo posto assoluto.

Di Kaczmarczyk e N’Guessan abbiamo già detto, Penz é solida e concreta, Crowder dispensa assist per tutte, Cibinetto continua il suo ottimo momento di fiducia, Osazuwa fa sentire la propria presenza e Motta&Serra tengono bene il campo. Gorini è in crescita dal rientro dall’infortunio e Bonomi, ferma ai box per “l’incidente” accorsole nell’ultima partita, non fa mancare il proprio apporto anche dalla panchina. In campo, negli ultimi 2′ di gioco, anche le 2008 Redaelli e Olandi.

Il tempo di festeggiare è poco perché già sabato 19 aprile le biancorosse torneranno in campo affrontando l’ottava dell’altro girone: BCB Bolzano.

RedSpo